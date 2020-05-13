Россия переживает новую архивную революцию?

"Парадокс исторической политики: за последние два десятилетия российское министерство обороны открыло часть своих архивов. Продолжится ли эта революция против секретности?", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий при НИУ ВШЭ.

"Война стала основным элементом государственной "политики памяти". Отношение к войне стало своего рода вероисповеданием, а день победы над фашистской Германией - религиозным праздником, призванным сплотить общество", - отмечает историк.

"Опросы показывают, что для большинства россиян эта победа действительно важна и они гордятся ею, но они также считают, что не знают "правды" о войне".

"Однако в нулевые годы и особенно в последнем десятилетии произошла маленькая "архивная революция", начало которой положил Центральный архив министерства обороны, являющийся в сущности бастионом секретности, и сделал общедоступными многие оцифрованные документы. С одной стороны, это следствие государственной политики памяти, но, с другой стороны, он пошел и навстречу общественности", - говорится в статье.

"В 2007 году по распоряжению министерства обороны была создана база данных "Мемориал" (не путать с одноименным историческим и правозащитным обществом, объявленным "иностранным агентом" - Прим. FAZ), которая содержит информацию об убитых и пропавших без вести военнослужащих и постоянно пополняется. В настоящий момент "Мемориал" включает в себя почти 17 млн цифровых копий документов о потерях Красной Армии во время Второй мировой войны, в том числе о первичных местах захоронений более чем 5 млн солдат".

"Архивисты, которые хотят оцифровать и документы медико-санитарных батальонов о ранениях, сообщают, что они реконструировали имена миллиона заключенных национал-социалистических лагерей. Правда, судя по тому, что, согласно немецким источникам, в лагерях находилось более 4 млн советских граждан, им еще предстоит сделать много работы", - говорится в публикации.

"Кроме того, министерством обороны был создан электронный банк данных "Подвиг народа в Великой отечественной войне" с оцифрованными документам о военных наградах Второй мировой войны. В нем содержится 12,5 млн записей о присвоении орденов и медалей (...)", - пишет историк.

"Советский Союз награждал солдат не за определенный срок, проведенный на фронте, или участие в операциях, а за личный подвиг, который описан в удостоверении к награде. Так, подполковник Леонид Винокур, сыгравший ключевую роль во взятии в плен генерала Паулюса, был представлен к званию героя Советского Союза за отвагу и "большевистскую находчивость". Винокур пробрался к Паулюсу и в присутствии вооруженных офицеров смело призвал его сдаться - с успехом".

"Доступ открывается и к ранее секретным данным о национальности бойцов Красной Армии. Поводом для этого, возможно, стало заявление министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны в 2015 году. Он сказал, что Освенцим освободили украинцы. Министерство обороны незамедлительно обнародовало информацию о национальном составе 60-й армии 1-го Украинского фронта, в которой были представлены 38 национальностей - при этом большинство солдат были русскими (42 тыс. человек) и украинцами (38 тыс. человек)".

Также был открыт доступ к 1,2 тыс. документам политического управления Красной Армии. "В них идет речь о докладах комиссаров о солдатах, которые, например, сомневались в компетенции верховного командования в связи с внезапным нападением и успехами противника. Из президентского архива, бывшего архива Политбюро, были обнародованы материалы о партизанском движении. Впрочем, многие документы об экономических, финансовых и социальных аспектах, а также репрессиях войны остаются закрытыми. При этом истекли все законные сроки засекречивания", - отмечает историк.

"Конечно, открытие архивов не покажет "правды" о войне. Составители документов преследовали свои интересы и зачастую старались скрыть или исказить факты. Но наряду с "архивной революцией" в России происходит и "революция памяти". Многие новые мемуары о войне сделали из истории о "кумирах и героях" земную и человеческую историю", - пишет Будницкий.