13 мая 2020 г. Джулиан Борджер | The Guardian Европа должна подготовиться к выходу США из жизненно важного договора с Россией, предупреждают бывшие генералы НАТО "Группа отставных генералов НАТО и чиновников сферы обороны призвала США сохранить договор 1992 года с Россией о взаимных разведывательных полетах, но также предупредила европейские столицы готовиться к выходу США", - передает The Guardian. "Министр обороны США Марк Эспер и государственный секретарь Майк Помпео, по сообщениям американских источников, привержены идее выхода из Договора по открытому небу, который, как считают европейские лидеры и сторонники контроля над вооружениями, снижает риск развязывания войны из-за просчета, внося вклад во взаимную прозрачность. В совместном заявлении координируемой European Leadership Network (ELN) группы из 16 военных командующих в отставке и министров обороны, обнародованном во вторник, говорится, что Договор по открытому небу является жизненно важной опорой стабильности между ядерными державами", - пишет издание. "Многосторонний договор, включающий 34 государства-участника, в том числе Соединенные Штаты, Россию и большинство европейских стран, способствовал 1517 невооруженным пролетам и с уведомлением за короткий срок, - подчеркивается в заявлении. - На протяжении всего своего периода действия договор повышал военную прозрачность и предсказуемость, помогал укреплять доверие и взаимопонимание". "Если США действительно выйдут из договора, они потеряют право совершать пролеты над Россией, но Россия все равно сможет пролететь над американскими военными объектами в Европе, - отмечается в заявлении. - Подписавшиеся под этим заявлением включают генерала сэра Дэвида Ричардса, бывшего начальника Генерального штаба Великобритании, генерала Клауса Науманна, бывшего начальника штаба вооруженных сил Германии, и генерала Бернара Норлена, бывшего командующего ПВО Франции. Они предположили, что в результате выхода США из договора самым крупным проигравшим может оказаться Европа". (...) Авторы "призвали Россию отказаться от нарушений договора, которые американские оппоненты договора называют в качестве причин для выхода США: ограничения на полеты над балтийским анклавом Калининград и создание запрещенного для пролетов коридора вдоль границы оккупированных Россией регионов Южной Осетии и Абхазии. Но если США действительно выйдут из договора, говорится в заявлении, их союзники по НАТО должны оставаться в соглашении: европейские государства выполняют 55% полетов и над Европой проводится почти 59% российских пролетов. (...)". "В заявлении содержится призыв к остальным участникам договора встретиться в течение двух месяцев после выхода США, чтобы обсудить, как соглашение будет функционировать без Вашингтона. Эти меры будут включать ограничения на то, какой информацией члены НАТО могли бы поделиться с США". "Для западноевропейских правительств важно быть готовым к этому, - заявил Андреас Персбо, директор по исследованиям ELN. - Для них этот договор имеет определенную ценность, и в их интересах было бы продолжать полеты над Россией, и Россия хотела бы продолжить пролеты над Западной Европой. Вопрос в том, возможно ли сохранить это и не затребует ли Россия слишком высокую цену от западных правительств". Источник: The Guardian