Немцы негодуют по поводу "корона-диктатуры"

"(...) Подобных митингов в Германии не было уже полтора месяца. В прошедшие выходные 5000 человек в Штутгарте, 3000 в Мюнхене, 1200 в Берлине протестовали против ограничительных мер, применяемых с 16 марта для сдерживания эпидемии Covid-19. В толпе были семьи, требующие немедленного открытия детских садов и школ, граждане, требующие полного возврата основных свобод, противники вакцинации и люди, открыто выступающие против Меркель, антисемиты и/ или сторонники теории заговора, в частности, обвиняющие миллиардера Билла Гейтса в том, что это он стоит за возникновением пандемии. Здесь также отметились члены крайне левой политической арены и несколько фигур из крайне правой партии "Альтернатива для Германии", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Берлине Дельфина Нерболье.

"(...) На таких митингах собирается очень разнообразная публика, - подтверждает Дирк Борстель, специалист по крайне правым в Техническом университете Дортмунда. - Там присутствуют граждане, которые чувствуют себя подавленными и ищут ориентиры. Вторая группа состоит из людей, которые получают наслаждение от хаоса и беспорядка, наподобие троллей в интернете. Третья группа состоит из людей, близких к крайне правым и к крайне левым, которые пользуются текущим чрезвычайным положением для развития своих теорий заговора и антисемитских идей. Наконец, там встречаются противники вакцинации и приверженцы эзотерики. Все они оказываются в одном и том же месте, в исключительной ситуации, однако расхождений во мнениях у них гораздо больше, чем общих точек", - анализирует политолог.

"Недавняя активизация подобных митингов по всей стране может объясняться тем, что Конституционный суд отменил запрет на уличные демонстрации и митинги. Как это ни парадоксально, но данная мобилизация происходит в тот момент, когда ускоряется смягчение мер по ограничению свобод", - указывает журналистка.

"Эти протестующие удостоились такого внимания СМИ, на которое они даже не надеялись, - утверждает Дирк Борстель. - Это несколько напоминает 2015 год, когда протесты против мигрантов начали получать поддержку со стороны общества".

"Может ли Германия испытать аналогичный сдвиг общественного мнения в пользу популистов? - задумывается автор статьи. - Некоторые политики этого опасаются. Ведь хотя подавляющее большинство немцев продолжают поддерживать нынешнюю политику, спрос на возвращение к нормальной жизни тоже возрастает".