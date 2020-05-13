Некоторые медработники хотят разорвать свой халат после пандемии

"Часть медработников, утомленных условиями труда и отсутствием признания, думают о смене профессии после окончания санитарного кризиса", - пишет Slate.fr.

"Я уже размышляла о своем профессиональном будущем до этого кризиса, но сейчас я уверена, что расстанусь со своим халатом!" - рассказывает Марин, медсестра службы ухода и реабилитации (SSR) в департаменте Эр. "Я вижу слишком много смертей, и у меня нет никаких средств помощи. Я чувствую себя измотанной", - сокрушается она. Она планирует "при первой же возможности" завершить работу медсестры, поскольку глубоко разочарована тем, что видит каждый день. Однако она не представляет себе работу в отрасли, которая не связана с человеческими отношениями. Ее проект смены профессии? Можно стать парикмахером, помимо прочего", - говорится в статье.

"Столько таких людей, как Марин, считающих, что подобный кризис - это уже слишком невыносимо? Трудно сказать, но их достаточно много, чтобы вызвать обеспокоенность у профсоюзов, - отмечают авторы статьи. "Когда вы вынуждены надевать мешок для мусора, потому что у вас нет комбинезона, вы задумаетесь о своем профессиональном имидже", - возмущенно говорит Тьерри Амуру, представитель профсоюза медсестер (SNPI).

"(...) Между тем, медицинские профессии являются одними из наименее мобильных, доступ к ним ограничен и часто зависит от успеха на конкурсе. Так, согласно исследованию Министерства труда, опубликованному в 2018 году, среди людей, еще работавших в 2015 году, а в 2010 году исполнявших обязанности помощников медсестры, только 6% за пять лет сменили профессию. Что касается медсестер, то их только 2%. Цифры значительно ниже среднего показателя смены профессии по стране, который составляет 22%", - пишет Slate.fr.

"(...) Несмотря на то, что медработники сегодня нужны как никогда, они изобличают совсем иную реальность. "Ложь со стороны государства", "отсутствие признания", "нехватка средств", "потеря смысла". Медработники, стоящие на линии фронта в борьбе с Covid-19, измучены и истощены. Среди людей в белых халатах есть те, которые "отказываются бросать своих пациентов", и те, которые решают "выбыть из игры", пессимистично оценивая будущее своей профессии. Некоторые хотят вообще покинуть медицинский сектор", - говорится в публикации.

"(...) Отсутствие признания со стороны правительства и населения вынудило Валери Жуэн, медсестру скорой помощи в службе ОМС в Валь-де-Рей, в Нормандии, уйти из профессии. "Нам немного странно получать аплодисменты в 8 часов вечера. Это красивый жест, его нужно уважать, но я боюсь, что после кризиса все об этом забудут", - сожалеет она. Тем не менее, она признает, что смена работы будет для нее личной жертвой. Ее планы? Жить на берегу моря. "Мне нравится моя работа, но она мне нравится настолько, чтобы вовремя сказать "стоп". Сейчас я ощущаю себя медсестрой, а потом я просто буду заниматься чем-то другим".

"(...) У нас такое ощущение, что мы всегда оказываемся сбоку-припеку, - сетует Тьерри Амуру. - Сейчас мы ежедневно чувствуем общественную поддержку, но самая большая проблема - это презрение со стороны правительства и директоров больниц".

"По данным исследования, опубликованного в декабре 2019 года Министерством труда, 57,7% медработников страдают от отсутствия признания. 18,5% даже сталкивались с враждебным поведением", - говорится в статье.

"(...) Медработники очень часто испытывали чувство покинутости со стороны государственных органов. В марте 2019 года нападение на практикующего врача вызвало забастовку в отделениях неотложной помощи нескольких французских учреждений", - напоминают журналистки.

"(...) Нас не слушают. Сколько бы мы ни кричали понапрасну, наши больницы и наши профсоюзы не сдвигаются с места. Я больше не хочу драться", - говорит Валери Жуэн.

"Тома Пети, медбрат из профсоюза SUD (Союз солидарных профсоюзов), работающий в больничном (психиатрическом) центре в Рувре, 27 марта совместно с персоналом больницы вступил в такую борьбу, изобличая отсутствие масок. Внутренний циркуляр, опубликованный в прессе, призывал работников здравоохранения использовать по "две маски в течение четырех дней" и сушить их для повторного использования", - говорится в статье.

"(...) Нехватка средств защиты во время пандемии полностью обескуражила некоторых медработников, которые уже испытывают разочарование. Главная причина их профессионального выгорания - это переутомление, - отмечают авторы статьи. "На этой неделе я работала 77 часов. Немного в отделении неотложной помощи, немного в реанимации, плюс служба по присмотру", - вспоминает Валери.

"(...) Устав от неподобающих условий труда, доктор Фетхи Бретель, психиатр в больничном центре в Рувре, планирует создать свой собственный "кооператив по медицинскому обслуживанию", структуру, которая выходила бы из-под контроля региональных органов здравоохранения и государства. "Я хочу создать жизненное пространство, способствующее диалогу, чтобы медработники могли найти для себя подходящее для них занятие", - говорит врач.

"На данный момент психиатр подтвердил, что "20 медработников" заинтересовались его концепцией лечения. "Моя идея может показаться немного утопичной. Но кризисный контекст изменит ситуацию. Я думаю, что настроение умов к ней уже готово", - добавляет он.

"(...) Доктор Фетхи Бретель предчувствует перерастание скрытого гнева людей в белых халатах в "революционный импульс". "Я убежден, что медработники находятся на переднем крае движения, сопоставимого по масштабам с движением "желтых жилетов" и даже пенсионеров".