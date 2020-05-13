Бетон из мочи, созданный с помощью 3D-принтера: как в будущем планируется строить станции на Луне

"В фильме "Марсианин" Мэтт Дэймон в роли случайно оставленного на планете астронавта использует собственные испражнения для получения воды и выращивания растений. Такие методы давно тестируются и в реальной жизни. Одно из исследований показывает, что в будущем базы на Луне можно будет строить из бетона, сделанного из мочи", - сообщает немецкий журнал Stern.

"Через несколько лет, предположительно в 2024 году, NASA, спустя полвека перерыва, хочет снова отправить на Луну астронавтов. Это должно будет стать первым шагом на пути к колонизации спутника Земли, а продолжительное присутствие человека на Луне может в свою очередь стать подготовительным этапом для полета на Марс. (...) Но из какого материала должны состоять здания на Луне? И как можно произвести строительные материалы на месте? В исследовании европейских ученых предлагается очень "человеческое" решение".

"Исследовательница из Европейского космического агентства (ESA) Марлис Арнхоф и ее коллеги из университетов в Норвегии, Испании и Италии предлагают производить своего рода бетон из имеющихся на Луне материалов с помощью человеческой мочи. Из такого бетона можно будет построить здания для лунной станции. Речь идет прежде всего о содержащейся в моче мочевине. Она, как пишут исследователи в научном журнале Journal of Cleaner Production, должна использоваться в качестве размягчителя", - передает издание.

"Сегодня уже существуют концепции строительства баз на Луне, предусматривающие производство геополимерного материала из реголита - рыхлого грунта на поверхности Луны - и воды из обнаруженного на спутнике Земли льда. Геополимеры изучаются и на Земле и рассматриваются в качестве вероятной замены бетона, "убивающего" климат. Согласно имеющимся на сегодня идеям, из лунного бетона можно будет создавать здания с помощью специальных 3D-принтеров", - говорится в статье.

"Впрочем, это должно осуществляться до того, как бетонная масса затвердеет. Кроме того, масса, из которой должны будут создаваться здания, должна быть пластичной. Поэтому необходим размягчитель - и здесь пригодится моча. "Двумя основными компонентами этой физиологической жидкости являются вода и мочевина. При этом речь идет о молекуле, которая может разрушать водородные связи и тем самым уменьшать жесткость многих смесей на основе воды", - пояснил соавтор исследования Рамон Памис из Политехнического университета Картахены. (...) К тому же созданные в целях эксперимента цилиндры оказались устойчивыми к огромным колебаниям температуры, которые наблюдаются на поверхности Луны (от 130 до минус 160 градусов)".

"Кроме того, предполагается, что мочевину даже не придется выделять из мочи, так как другой ее компонент, вода, также необходим для производства строительного материала. Если это будет подтверждено, мочу можно будет просто использовать вместе с водой, добытой из лунного льда".

"Методы производства строительных материалов непосредственно на Луне необходимы для реализации планов по колонизации спутника Земли. Транспортировка материалов на Луну потребовала бы огромных ресурсов, - отмечает Stern. - Так, сейчас отправка в космос груза весом 0,5 кг оценивается примерно в 10 тыс. долларов США. Также и использование во время космических полетов мочи считается необходимым, например, для ее переработки в питьевую воду. То же самое касается и пота. Соответствующие системы уже используются на международной космической станции МКС. Японский астронавт Коичи Ваката однажды сказал по этому поводу: "Здесь наверху мы превращаем вчерашний кофе в завтрашний кофе - и у него великолепный вкус!".