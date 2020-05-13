Федеральная прокуратура Швейцарии прислуживает России, несмотря на скандал с медвежьей охотой

"Швейцарская юстиция помогает Москве по спорному делу. При этом другие государства отклонили запросы России", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"(...) Речь идет о деле Магнитского, по которому Москва и Запад ведут друг с другом политическую и юридическую борьбу. Это дело даже играет центральную роль в российском скандале Дональда Трампа", - отмечает автор статьи Томас Кнелльвольф.

"В деле Магнитского речь идет о предполагаемом хищении 230 млн долларов в России. Большая часть денег, как предполагается, была отмыта через швейцарские банки. Поэтому федеральная прокуратура уже более девяти лет ведет расследование, без видимых результатов", - говорится в статье.

"По этому делу перед судом в Швейцарии предстал только один эксперт по России из Федеральной уголовной полиции. Следователь из Берна долгое время консультировал генерального прокурора Михаэля Лаубера, в том числе и по делу Магнитского. Он был осужден в связи с тем, что в продолжение совместной командировки с Михаэлем Лаубером согласился на несколько дней поехать на сибирский полуостров Камчатка. Группа из представителей юстиции и частных лиц охотилась там на медведей".

"Через три недели дело об использовании служебного положения будет снова рассмотрено апелляционной палатой федерального суда по уголовным делам. Давно уволенный полицейский намерен добиться оправдательного приговора во второй инстанции. Он уверяет, что его поездка была согласована с руководством и осуществлялась в интересах федеральной прокуратуры, в частности по делу Магнитского".

"При этом стоит отметить, что российские прокуроры ведут следствие не против тех, кого считают мошенниками на Западе, а против тех, кого там ценят как осведомителей и информаторов: в частности против юриста Сергея Магнитского, который умер мучительной смертью в московской тюрьме".

"Бывший следователь из Берна не скрывает, что российскую точку зрения по этому делу он считает более убедительной, чем западную. Он очень близко общался с московскими следователями, не только на охоте на медведей. В конце 2017 года он даже самовольно и вопреки указанию своего руководителя ездил в Москву, чтобы обменяться информацией по делу Магнитского с генеральной прокуратурой и сомнительной женщиной-юристом".

"Вскоре увольнение полицейского оборвало эту прямую связь. Спустя несколько месяцев Москва обратилась в Берн. Теперь она официально захотела ознакомиться со швейцарскими протоколами допросов людей, некогда работавших с Магнитским и теперь выступающих за юридическую оценку его смерти".

"То есть швейцарская юстиция должна поделиться материалами из расследования, проводимого в защиту Магнитского, чтобы Россия могла использовать их в расследовании, проводимом против него. Судя по всему, это произойдет, несмотря на скандал с медвежьей охотой. В ответ на запрос федеральная прокуратура сообщила, что "исполняет" сразу несколько запросов российского государства на предоставление правовой помощи по делу Магнитского".

"Другие страны, например, Великобритания, а также Интерпол отклонили подобные запросы России. Совет Европы призывает в одной из резолюций "отказаться от сотрудничества по любым политически мотивированным уголовным расследованиям в связи с делом Магнитского". Швейцария, будучи членом Совета, тоже могла бы так поступить. (...)", - заключает Tages-Anzeiger.