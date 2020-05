13 мая 2020 г. Роджер Бойес | The Times Олигархи поигрывают мускулами на фоне того, как Путин пробуксовывает "Помните российских олигархов, королей расточительного потребления, шик-олигархов, устанавливавших золотые водопроводные краны в ванных комнатах таунхаусов Кенсингтона? Оказывается, сердца у них тоже золотые. Безжалостная бизнес-элита страны залезает глубоко в свои карманы, чтобы помочь российским гражданам выйти из кризиса с коронавирусом, и некоторым кажется, что они идут по пути ранних промышленников и банкиров англо-американского капитализма и занимаются филантропией. Или же, говорят циники, это может быть формой корона-отмывания, попыткой очистить их скверный имидж Макмафии и таким образом подкрепить аргументы в пользу отмены западных санкций против них", - пишет обозреватель The Times Роджер Бойес. "Есть и другое объяснение этому внезапному принятию российскими богачами социальной ответственности. Олигархи чувствуют запах политической стагнации и отсутствия у Кремля плана борьбы с глобальным спадом. Календарь, который должен проложить путь для новых 12 лет правления Владимира Путина, был приостановлен. Для бизнес-элиты становится все более очевидным, что между ними и Кремлем должен быть новый договор, в котором учитываются многочисленные недочеты правительства", - считает автор публикации. (...) Россия "сейчас занимает второе место по темпам распространения новых инфекций в мире, - говорится в статье. - В январе она закрыла границу с Китаем и предположила, что это сохранит ее безопасность. Теперь, однако, в стране 220 000 подтвержденных случаев Covid - это меньше, чем в США, Испании и Великобритании, но цифра быстро приближается к их показателям, учитывая, что каждый день регистрируется едва ли не 11 00 новых случаев. К четвергу такими темпами она обгонит Великобританию. Число погибших невелико, но западные эксперты и критически настроенные российские врачи говорят, что правительство занижает отчетность. (...) Запущенная служба здравоохранения уже едва справляется (...)". "Путин поздно вступил в игру и за исключением одного появления в костюме химзащиты, его присутствие было призрачным. 14 марта металлургический магнат Олег Дерипаска призвал руководство Кремля закрыть все границы, не только с Китаем, и ввести 60-дневный карантин. Спустя несколько дней Путин хвастался тем, что дела у России лучше, чем у остального мира. Прошло еще две недели, прежде чем было объявлено о частичном карантине", - отмечается в публикации. "Теперь, когда Путин начинает серьезно относиться к вирусу, он опасается, что вирус распространится из столицы и охватит большие и малые города по всей Российской федерации, внедряясь в те места, где здравоохранение особенно нестабильно. Но он сделал не так много для того, чтобы принять реальность того, что Россия почти наверняка находится на ранних стадиях пандемии. И поэтому эту слабину устраняют олигархи. Они вкладывают миллионы долларов своих собственных денег в укрепление городов, в которых у них есть заводы. Часто они являются единственным работодателем, и это дает им местное политическое влияние", - пишет автор публикации, ссылаясь на деятельность крупного производителя стали Алексея Мордашова и его компании "Северсталь", Владимира Потанина, главы горнодобывающей группы "Норникель", Дерипаски. "(..) Это разительно отличается от ожесточенных войн за сферы влияния в начале 1990-х, когда будущие олигархи пытались захватить государственные активы. Путин заставил их повиноваться, наградив лоялистов доступом к прибыльным энергетическим и горнодобывающим секторам, и наказав критически настроенных бизнесменов, заставив их покинуть страну или, в случае Михаила Ходорковского, отправив их в тюрьму. Это было основой путинской клептократии. Бизнесмены регулярно воздавали должное Кремлю, строя инфраструктуру для зимней Олимпиады в Сочи 2014 года или черноморский дворца для использования президентом. И они отказались от явных политических амбиций", - указывает Рождер Бойес. "Сейчас течение меняется. Часть их договора с Путиным состояла в том, что он, в отличие от Бориса Ельцина, будет укреплять центральное государство, поддерживать экономику на должном уровне, сделает возможным для российского бизнеса выход на мировой уровень. Коррумпированные суды и налоговые инспекторы их не особо беспокоили, но они надеялись на более современную Россию к настоящему моменту. Путин подвел их, и не только в своем ответе на Covid-19. На фоне того, как его правление пробуксовывает, нетерпеливые, разочарованные олигархи захотят большего права голоса в управлении страной", - заключает обозреватель. Источник: The Times