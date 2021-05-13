Израильтяне погрузились в "ракетную войну"

"(...) Израильтяне свыкаются с "ракетной войной", развязанной ХАМАС в понедельник с территории сектора Газа. Почти вся национальная территория с юга до севера находится в состоянии боевой готовности. С начала недели по еврейскому государству было выпущено более 1500 ракет. Предупреждающие сирены раздаются до Назарета. Вынужденные передвигаться автомобилисты оснащаются приложением Reed Alert, которое благодаря геолокации передает звук сирен, чтобы предупредить о запусках ракет из сектора Газа", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"Рядом с городом Лод полковник командования Внутреннего фронта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дает инструкции жителям деревни после смерти отца и его дочери во дворе их дома. "Главное - не выходите на улицу. Ракетные взрывы часто более опасны, чем бомбы", - объясняет он.

"(...) Самоизоляция не устраняет риски. Даже когда в квартирах оборудована бронированная комната, в дело вмешивается судьба. В Сдероте, южном городе, находящемся под интенсивным обстрелом ХАМАС и "Исламского джихада", серьезно пострадали ребенок и его мать. Осколки ракет пробили окно их убежища. Эта смерть довела число погибших в Израиле до семи человек", - говорится в статье.

"В секторе Газа, подвергающемся интенсивным израильским бомбардировкам, число жертв в десять раз выше. По меньшей мере 74 палестинца погибли и сотни получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по палестинскому анклаву. Она разрушила десятиэтажную башню, с которой ХАМАС начал "контрразведывательную" операцию. "Похоже было на землетрясение", - прокомментировал один очевидец. В здании размещались офисы некоторых СМИ, и оно использовалось для прямых трансляций палестинского телеканала "Аль-Акса". В течение ночи также подвергся нападению дом одного из высших командиров палестинского движения Ияда Тайиба. Перед некоторыми атаками ЦАХАЛ дает "удар по крыше": так армия посылает сигнал, чтобы избежать тяжелых жертв среди гражданского населения", - комментирует автор статьи.

"(...) В ответ на разрушение башни Аш-Шурук ХАМАС запустил новые ракеты в направлении Израиля, большая часть которых была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол". Порочный круг еще не разорван", - резюмирует Тьерри Оберле.