13 мая 2021 г. Джулиан Барнс, Эдвард Вонг и Эрик Шмитт | The New York Times Таинственные недомогания, связанные с мозговыми травмами, по сообщениям, более распространены среди американского персонала, чем считалось ранее "Таинственные эпизоды, которые привели к травмам головного мозга у шпионов, дипломатов, солдат и другого персонала США за границей, начавшиеся пять лет назад, сейчас насчитывают более 130 случаев, что намного больше, чем было известно ранее, по словам нынешних и бывших официальных лиц. Количество дел в ЦРУ, Государственном департаменте, Министерстве обороны и других местах вызвало широкую озабоченность в администрации Байдена. Первоначальные публично подтвержденные случаи были сосредоточены в Китае и на Кубе и охватывали около 60 человек, не считая группы пострадавших сотрудников ЦРУ, общее число которых не обнародуется", - пишет The New York Times. "Новые подсчеты включают случаи из Европы и других регионов Азии и отражают усилия администрации по более тщательному анализу других инцидентов на фоне обеспокоенности по поводу их большого количества в последние месяцы. С декабря, по крайней мере, три сотрудника ЦРУ сообщили о серьезных последствиях для здоровья в результате эпизодов за границей. Один произошел в последние две недели, и все эпизоды потребовали от сотрудников прохождения амбулаторного лечения в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида или в других учреждениях", - говорится в статье. "В одном случае, произошедшем в 2019 году, о котором ранее не сообщалось, военный офицер, служащий за границей, выехал на своем автомобиле на перекресток, где его охватили тошнота и головные боли, по словам четырех действующих и бывших чиновников, проинформированных о событиях. Его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, расплакался. После того, как офицер отъехал от перекрестка, тошнота прекратилась, а ребенок перестал плакать. Оба получили медицинскую помощь от правительства, хотя неясно, столкнулись ли они с долговременными изнурительными последствиями. Чиновники подозревают, что офицер мог быть мишенью (...)",- сообщается в публикации. "Администрация Байдена не определила, кто или что несет ответственность за эти эпизоды и являются ли они атаками. Хотя некоторые чиновники Пентагона считают, что за делом двухлетней давности, скорее всего, стоит российская военная разведка ГРУ, и появились доказательства, указывающие на Россию и по другим случаям, разведывательные службы не пришли к выводу о какой бы то ни было причине или о том, была ли вовлечена иностранная держава", - пишет The New York Times. "На данный момент у нас нет окончательной информации о причинах этих инцидентов, и строить предположения преждевременно и безответственно", - заявила Аманда Дж. Шоч, пресс-секретарь Управления директора национальной разведки. "Москва неоднократно отрицала свою причастность", - подчеркивает издание. "Хотя ни один военнослужащий не понес похожих травм в зонах боевых действий, несколько человек пострадали в Европе и Азии, утверждают бывшие чиновники. Некоторые из них получили черепно-мозговые травмы с долгосрочными последствиями, включая изнуряющие головные боли. По данным Совета национальной безопасности, в результате этих эпизодов сотрудники сталкивались с "сенсорными явлениями", такими как звук, давление или тепло, одновременно с которыми или за которыми следовали физические симптомы, такими как внезапное головокружение, тошнота и боль в голове или шее", - отмечается в статье. "Эта статья основана на интервью с 20 нынешними и бывшими должностными лицами нескольких государственных учреждений, которые работали над этим вопросом или были проинформированы об эпизодах, многие из которых остаются засекреченными", - указывает американская газета. "Администрация Байдена пытается соблюсти осторожный баланс между демонстрацией сотрудникам, что она серьезно относится к проблеме, и попытками не допустить распространения паники внутри правительства или среди населения. Совет национальной безопасности приступил к анализу разведывательных данных, направленному на выяснение того, соответствуют ли этому паттерну другие инциденты, о которых не сообщалось, заявила пресс-секретарь. "Мы задействуем ресурсы правительства США, чтобы разобраться в сути этого вопроса, - заявила Эмили Дж. Хорн, пресс-секретарь совета. "ЦРУ сформировало новую целевую группу, чтобы попытаться собрать информацию об эпизодах, о том, как они произошли и кто несет ответственность. Эта группа стремится действовать с той же строгостью и интенсивностью, что и группа, созданная управлением через некоторое время после терактов 11 сентября для охоты на Усаму бен Ладена. Белый дом также приложил усилия для стандартизации отчетности об инцидентах и улучшения медицинского обслуживания пострадавших". "В докладе, опубликованном в декабре, Национальная академия наук заявила, что травмы, вероятно, были вызваны микроволновым оружием. Некоторые чиновники считают, что наиболее вероятной причиной является микроволновое устройство или устройство направленного излучения энергии. Тяжесть черепно-мозговых травм варьировалась в широких пределах. Но у некоторых жертв есть хронические, потенциально необратимые симптомы и боль, что указывает на потенциально необратимую травму мозга. Врачи госпиталя Уолтера Рида предупредили правительственных чиновников, что у некоторых жертв есть риск суицида", - передает издание. "Соединенные Штаты расследовали эпизоды как внутри страны, так и за рубежом, но, по данным Совета национальной безопасности, подавляющее большинство из них произошло за границей, а некоторые, произошедшие, по сообщениям, внутри страны, скорее всего, были отголосками, вызванными более ранними инцидентами за границей, полагают нынешние и бывшие чиновники. И все же как минимум два эпизода, один из которых в 2020 году затронул сотрудника Совета национальной безопасности возле Эллипса к югу от Белого дома, а другой в 2019 году - женщину, выгуливавшую собаку в Северной Вирджинии, не имеют известной связи с более ранними заграничными событиями. Хотя многие чиновники выразили скептицизм по поводу того, что атаку в США могла бы совершить Россия или другая держава, разведывательные агентства проводят расследование, - говорится в статье. - (...) Во время администрации Трампа некоторые в ЦРУ заявляли, что разведывательных данных, свидетельствующих о причастности иностранной державы, мало, и утверждали, что с аналитической точки зрения России или другой иностранной разведке не имеет смысла совершать неспровоцированные атаки на американцев. Другие сомневались в причине мозговых травм". (...) "Эти загадочные эпизоды впервые привлекли внимание, когда дипломатам и сотрудникам ЦРУ, работавшим в Гаване в 2016 году, стало плохо, и они сообщали о головокружениях, тошноте и головных болях. Подобные эпизоды начали происходить в следующем году в Гуанчжоу в Китае. А в октябре прошлого года The New York Times сообщила, что еще в 2017 году другая группа сотрудников ЦРУ, побывавших в разных странах, включая Россию, заявила, что они стали вероятными жертвами нападений, и сообщили об аналогичных симптомах", - напоминает издание. (...) Источник: The New York Times