Если бы у Наполеона не было апноэ во сне, изменился бы весь мир

"Эпилепсия, биполярное расстройство, апноэ во сне... здоровье императора является предметом множества спекуляций. Он также дал свое имя комплексу, который описывает агрессивность мужчин небольшого роста", - пишет психиатр и журналист Клеман Гийе на страницах Slate.fr.

"Если бы его лечили, Европа определенно была бы другой, и, возможно, мы не знали бы двух мировых войн". Доктор Шарль-Анри Шуар считает чуть ли не бесспорным то, что Наполеон страдал синдромом апноэ во сне, и что это способствовало падению Империи. ЛОР-хирург, работавший в 1980-х годах в Центре исследования нарушений дыхания во сне при университетской больнице Сен-Антуан, в обстоятельной статье развивает элементы, соответствующие этому диагнозу. "Говорят, что Наполеон держал под контролем свой сон, что способствовало его репутации сверхчеловека, - пишет он. - Он обладал, в частности, способностью очень быстро снимать усталость, поспав днем, немного и где угодно, совершенно спокойно просыпаясь через несколько минут".

"(...) Ложась спать в полночь, он просыпался в 3 часа, чтобы подумать о самых щекотливых делах, принимал горячую ванну и снова ложился спать в 5 часов", - пишет Жан Тюлар, историк, специализирующийся на Наполеоне, в своей книге "Наполеон, или Миф о "спасителе".

"(...) Он часто просыпался по несколько раз за ночь, но это не влияло на ясность его мыслей, напротив, он ценил присутствие духа после полуночи", - пишет другой историк Луи Шардиньи. Но с возрастом император стал проявлять все большую сонливость. "Сон, которым он раньше овладел, теперь, в свою очередь, овладел им", - пишет его министр и врач Жан-Антуан Шапталь в "Моих воспоминаниях о Наполеоне".

"(...) В последние годы своей жизни Наполеон сильно растолстел и стал накапливать ошибки, вплоть до того, что он вторгся в Россию, бросив вызов генералу по имени Зима, самому грозному из военных". В своей книге "Психическое здоровье тех, кто создал мир" доктор Патрик Лемуан, психиатр и врач, специализирующийся на сновидении, рассматривает несколько исторических фигур от Юлия Цезаря до Шарля де Голля. "Следует ли винить усугубляющуюся дневную сонливость, усталость, нарушившие его способность суждения? Все эти симптомы характерны для синдрома апноэ во сне", - утверждает он. "Вместо стакана лимонада теперь я чувствую потребность в стакане кофе", - заявил император в 1812 году.

"(...) Доктор Шарль-Анри Шуар заключает, что если бы Наполеон лечился от синдрома апноэ во сне, как это делается сегодня, "определенных тактических ошибок можно было бы избежать, и отступление из России могло бы никогда не состояться. [...] Он, несомненно, способствовал бы созданию единой Европы и, возможно, спас бы нас от двух мировых войн", - смело предполагает он.

"(...) Помимо синдрома апноэ, Наполеон страдал биполярным расстройством? Такую гипотезу поддерживают, в частности, некоторые американские авторы, в том числе психиатр Джулиан Либ. По его мнению, фазы возбуждения, вспышки, а также моменты гнева, грандиозных идей и мании величия Наполеона сливаются воедино в маниакально-депрессивный тип личности, к которому принадлежали и другие тираны. То же самое можно сказать о Сталине или Гитлере. Ответственность за столько преступлений взваливается на одно лишь биполярное расстройство?" - задумывается автор статьи.

"(...) Наполеон также дал свое имя комплексу, согласно которому мужчины небольшого роста, страдающие комплексом неполноценности, стремятся компенсировать это своей чрезмерной агрессивностью. Комплекс Наполеона вызывает множество споров, но эволюционная психология подхватила этот тезис, уверяя, что "высокий рост увеличивает шансы на привлечение партнерши", - такой стандарт активно подтверждается и на сайтах знакомств", - пишет автор публикации.

"(...) Важно ли быть невысоким, чтобы сделать карьеру диктатора? "Это не является правилом (Пол Пот имел рост 1,75 м, Мао 1,80 м), но часто диктаторы были небольшого роста", - объяснил Оливье Гез в предисловии к своей книге "Век диктаторов". "Так, рост Ким Чен Ира, Ленина, Сталина, Франко, Муссолини не превышал 1,70 м".

"Говорят, что этот комплекс затронул некоторых общественных деятелей", - отмечается в статье.

"Репортаж бельгийского телеканала RTBF показал, что накануне визита Николя Саркози на одну нормандскую фабрику его команда выбрала сотрудников, которые должны были его окружать, - подробно описывала газета Courrier International в 2009 году. - Саркози должны были окружать только люди меньшего роста, чем он сам".

"Но действительно ли Наполеон страдал от комплекса, носящего его имя? Связаны ли с проблемой небольшого роста его непомерные амбиции, его мания величия, его завоевания, а также разрушение Европы? Это далеко не так, потому что на самом деле император был не таким уж маленьким. Рост Бонапарта составлял 1,68 метра, что немного больше, чем в среднем у его современников (1,67 метра). Может быть, его приравняли к коротышке просто пропаганда коварного Альбиона и тот факт, что историю пишут победители. А значит, невозможно свести Первую Империю к вопросу о росте, - резюмирует Клеман Гийе. "Больше всего я стремлюсь к величию: великое всегда прекрасно", - говорил Наполеон.