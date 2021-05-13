Как можно было предотвратить коронакризис

"Отдельные государства и ВОЗ слишком поздно отреагировали на начинающуюся пандемию коронавируса, критикуют независимые эксперты. Для того чтобы быстро справиться с кризисом, они выдвинули три требования", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) слишком медленно реагировала на первые тревожные признаки возможной угрозы здоровью людей, констатировала экспертная комиссия, назначенная самой ВОЗ".

"В докладе, опубликованном в среду в Женеве, не в лучшем свете представлены и правительства стран: в феврале 2020 года многие страны слишком долго колебались, вместо того чтобы принять меры против распространения вируса Sars-CoV-2. "Система в ее сегодняшнем виде не пригодна для предотвращения развития пандемии в связи с новым и высоко заразным возбудителем", - говорится в докладе. При этом такой патоген может появиться в любой момент".

"Китай сообщил об учащении случаев неизвестного заболевания легких в Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ лишь 30 января объявила "чрезвычайную ситуацию международного значения" - наивысший возможный уровень тревоги, обязывающий страны принимать меры. Только 11 марта ВОЗ заговорила о пандемии. Согласно предписаниям ВОЗ, это в отличие от объявления "чрезвычайной ситуации" фактически не влечет за собой никаких последствий. Однако, по мнению комиссии, с позиции сегодняшнего дня это решение было психологически необходимым толчком, направленным на то, чтобы действительно привести правительства в полную готовность", - говорится в статье.

"Для того чтобы сейчас более последовательно начать бороться с пандемией, эксперты выдвигают три требования:

- к сентябрю богатые страны должны предоставить один миллиард доз вакцины 92 более бедным странам;

- фармацевтические компании должны добровольно предоставлять больше лицензий на производство вакцин. Если это не приведет к росту производства в ближайшие три месяца, то необходимо незамедлительно отменить патенты;

- наиболее богатые страны (G7) должны немедленно предоставить 60% из недостающих 19 млрд долларов на программу ACT Accelerator, которая организует исследования и распределение по миру вакцин, лекарств и тестов", - передает издание.

"Чтобы лучше подготовиться к новым пандемиям, комиссия среди прочего предлагает создать Совет по глобальным угрозам здоровью. Совет должен состоять из глав государств и правительств, которые будут следить за тем, чтобы страны не забывали о защите от пандемий".

"Новая глобальная система наблюдения за заболеваниями должна также позволить ВОЗ при необходимости немедленно бить тревогу - без консультаций с пострадавшими странами".

"Наконец, комиссия предлагает создать фонд на случай пандемий, который будет собирать от 5 до 10 млрд долларов (или до 8,2 млрд евро) в год для финансирования мер против новой пандемии", - пишет Der Spiegel.