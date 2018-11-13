Найдены признаки того, что в головном мозге живут кишечные бактерии

"На ежегодном конгрессе Общества неврологии в США были показаны снимки в высоком разрешении, сделанные под микроскопом. Они наводят на предположение, что в клетках головного мозга здорового человека, возможно, живут бактерии", - сказано в статье испанской газеты ABC.

"Благодаря фотографиям, сделанным под электронным микроскопом, исследователи обнаружили, что внутри астроцитов - клеток, которые "помогают" нейронам - а также внутри некоторых нейронов живут бактерии, которыми изобилует кишечник. Как представляется, бактерии живут как в головном мозге здоровых людей, так и в головном мозге больных шизофренией. Пока неизвестно, какую роль играют эти микроорганизмы - положительную, негативную или нейтральную", - говорится в статье.

Исследование осуществили Розалинда Робертс, Кортни Уокер и Чарлин Фармер (Алабамский университет, Бирмингем, США). "Робертс, руководившая исследованием, подчеркнула, что это предварительные выводы - возможно, бактерии были занесены в образцы при подготовке тканей к анализу. Однако она заметила: если выводы подтвердятся, это открытие укажет на тесную связь между микроорганизмами и головным мозгом", - пишет газета.

Многие участники конгресса заинтересовались перспективой того, что бактерии могут иметь отношение к тому, что происходит в головном мозге, в том числе к заболеваниям. Считается, что головной мозг защищен гемато-энцефалическим барьером, не пропускающим вещества и клетки из других частей организма, напоминает автор. "Известно, что некоторые вирусы и бактерии, преодолевающие этот барьер, вызывают воспалительные реакции, чреватые серьезными последствиями", - отмечает газета.

Издание приводит подробности исследования: бактерии были найдены во всех образцах из мозга 34 недавно умерших людей. Половина образцов была взята у психически здоровых людей, а другая половина - у шизофреников. Робертс также нашла бактерии в мозге здоровых крыс. Исследователи установили, что все эти бактерии в мозгу относятся к типам Firmicutes, Proteobacterias и Bacteroidetes. По предположению Робертс, они могли попасть в мозг через кровеносную систему, нервы или нос.