Флирт России с концом света

"Владимир Путин постоянно намекает на возможную ядерную войну. Однако у граждан совсем другие заботы", - пишет на страницах швейцарского издания Basler Zeitung Штефан Шолль.

"Стратеги, политологи и политики обсуждают всевозможные варианты ядерного вооружения. Так, Игорь Коротченко, главный редактор газеты "Национальная оборона", предлагает построить на Кубе новые российские военные базы и там при необходимости разместить и ядерные ракеты. (...) Спустя 56 лет призрак Карибского кризиса снова жив", - констатирует автор статьи.

"Кажется, конец света вернулся в общественное сознание России, реальна для России и ядерная война. (...) В поисках все более кричащих аргументов против вражеского Запада российское руководство громогласно заигрывает с бомбой. В первых рядах - Владимир Путин", - отмечает Шолль.

"Либеральный военный эксперт Александр Гольц с беспокойством замечает, что высказывания Путина о судьбоносной роли России в будущей ядерной войне учащаются, - передает издание. - Многие в России предполагают, что Путин с недавних пор так охотно говорит о ядерном оружии и его применении для того, чтобы показаться Западу еще более непредсказуемым. Тактик, который ведет скрытую борьбу и сбивает с толку, но, имея несколько внуков, сам никогда не нажмет на ядерную кнопку". При этом, как предостерегает эксперт Гольц, в распоряжении и Путина, и Трампа в случае ложной тревоги будет только 15-30 минут, чтобы начать или остановить ядерную войну.

"В будни россиян война вернулась уже давно, по крайней мере в ежедневную программу телепередач. Российские самолеты бомбят сирийские города, некоторые из них сбивают, одновременно внутренний фронт постоянно чествует победы прошлого, в первую очередь во Второй мировой войне. Несколько последних лет в России пользуются популярностью наклейки на автомобили, на которых изображено, как человечек, у которого вместо головы нарисованы серп и молот, насилует другого человечка с головой-свастикой: "1941-1945: можем повторить". О собственных разрушительных потерях никто не вспоминает, - подчеркивает журналист. - По государственному телевидению только в этом году показали шесть сериалов на тему войны".

Тем не менее, продолжает Шолль, упорные сторонники ядерной эскалации в России встречаются очень редко. "Каждый знает, чем закончится такая война", - говорит учительница математики Зинаида. (...). Из восьми опрошенных на московском Арбате никто не посчитал ядерную войну возможной", - говорится в статье.

"В игру с ядерными ракетами играют только политики. Проблема в том, что народ у нас не имеет на это никакого влияния", - приводит автор слова оппозиционного политика и историка Владимира Рыжкова.

"В одной только Москве государство открыло четыре магазина сети "Армия России". Там можно купить одежду патриотической военной моды (...) Вот только, несмотря на лучшее местоположение магазинов, в них едва ли есть покупатели. Наверное, Кремлю бы этого хотелось, однако в Москве война сейчас не особенно в моде", - пишет Шолль в заключение.