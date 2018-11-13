Так прошли безумные выборы приспешников Путина

"В оккупированных Россией районах Восточной Украины в воскресенье состоялось что-то, что местная власть и Москва назвали "выборами", - пишет на страницах Bild Юлиан Рёпке.

В результате, сообщает немецкое издание, оба "лидера" ДНР (60,9% голосов) и ЛНР (68,3%) были утверждены в своих должностях.

"Однако кроме этих "официальных" данных (которые украинская разведка сообщила еще накануне выборов) эти мероприятия не имели ничего общего с законными выборами или демократией", - утверждает автор публикации, напоминая, что еще в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что эти выборы неприемлемы и противоречат духу Минских соглашений.

"Тем не менее, Россия признает незаконные выборы - и, как предполагают инсайдеры, даже сама распорядилась об их проведении", - отмечает Рёпке. Из украинских дипломатических кругов изданию стало известно "безумное оправдание" Москвы: по ее утверждению, "Минские соглашения предписывают проведение в соответствии с украинским законодательством "региональных выборов", а не президентских и парламентских выборов в обеих народных республиках". "Это абсурдное искажение, которое показывает, что Кремлю абсолютно безразличны Минские соглашения", - констатирует журналист.

"Чтобы, несмотря на всю нелепость своих выборов, привести людей в оккупированных районах к избирательным урнам, "народные республики" сделали ставку на сумасбродные подарки", - продолжает Рёпке. Журналист сообщает, что избирателям раздавали карточки для пополнения счета мобильного телефона, а на грузовиках привозили к избирательным участкам овощи, которые можно было купить по сниженной цене.

"Наблюдатели сообщали, что очереди перед грузовиками были длиннее, чем перед избирательными участками, - передает издание. - Тем не менее, властям таким образом удалось склонить к голосованию людей, бедствующих в российской оккупации. Как рассказали Bild местные жители, с 2015 года еда в этих районах выдается по талонам".

"Чтобы придать выборам видимость законности, обе "народные республики" привезли к себе депутатов левых и правых экстремистских партий со всей Европы", - говорится в статье.

Помимо ультраправых представителей бельгийской партии "Фламандский интерес" и венгерской "Йоббик", за происходящим наблюдали также депутаты немецкой партии АдГ.

"В качестве "наблюдателя" в Донецкую народную республику был приглашен и член городского совета Квакенбрюка и лидер фракции "Левой" партии в районном собрании депутатов Андреас Маурер, который высказывал там недовольство по поводу попыток (легитимных) украинских властей фальсифицировать итоги выборов. Что абсолютно сумасбродно: самого Маурера только в июне окружной суд Оснабрюка приговорил к лишению свободы сроком в семь месяцев и одну неделю из-за подозрения в фальсификации выборов", - подчеркивает Рёпке.

"Мы стали свидетелями фейковых выборов, предназначенных для мнимой легитимации путинских марионеток в фейковых республиках", - заявил в разговоре с изданием Мануэль Саррацин, представитель партии "зеленых" по вопросам восточноевропейской политики и член комитета по международным делам в Бундестаге.