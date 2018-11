13 ноября 2018 г. Майкл Пил | Financial Times Высокопоставленный российский эмиссар предостерегает США насчет размещения ракет после выхода из договора Полпред РФ в ЕС Владимир Чижов предостерег, что США рискуют инициировать "драматические события", если разместят в Европе больше ракет после своего запланированного выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности, сообщает Financial Times. Чижов "сказал, что подобный шаг может всколыхнуть политическую жизнь континента", отмечает журналист Майкл Пил, напоминая о протестах 80-х годов против размещения американских ракет в Западной Европе. По данным издания, официальные лица США, посетившие Европу для обсуждения следующих шагов после выхода США из ДРСМД, "исключили размещение новых ядерных ракет на континенте и сказали, что планов по добавлению ракет с обычными вооружениями не существует" (формулировки автора). "Итак, каковы последующие планы администрации США после ее выхода из ДРСМД? - риторически спросил Чижов в интервью. - Если она планирует разместить в Европе ракеты, это может привести к драматическим событиям по всей Европе, в том числе во внутренней политике". "Чижов сказал, что Европа больше всех теряет от решения США о выходе из ДРСМД, поскольку раньше извлекала из него самую большую пользу", - пересказывает журналист. "Это было очевидно в 1987 году и остается в силе: больше всех выиграла Европа, - сказал Чижов. - Именно в Европе были размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, и в результате Европа стала мишенью сходных советских ракет". "Чижов сказал, что новое размещение любых ракет США в Европе окажет дестабилизирующий эффект, даже если это будут обычные, а не ядерные ракеты", - говорится в статье. "На расстоянии невозможно отличить ракету с ядерной боеголовкой от ракеты с неядерной", - пояснил он. Чижов отверг предложение США реформировать ДРСМД таким образом, чтобы к договору присоединился Китай, пишет газета. Издание отмечает: официальные лица ЕС в целом поверили утверждениям США, что Россия годами нарушала ДРСМД при разработке своей новой ракеты 9M729. "Один европейский дипломат сказал, что последние несколько недель американские коллеги предпринимали на континенте интенсивные дипломатические усилия насчет того, "как надавить на русских", чтобы сдержать разработки их новой ракеты. Шанс на то, что США раздумают выходить из ДРСМД, равен нулю, "если только русские не начнут соблюдать договор", добавил дипломат", - пишет издание. "Официальные лица США говорят, что после заявления Трампа Россия не проявила интереса к устранению причин для беспокойства. Чижов уверял, что Москва готова к переговорам о модернизации ДРСМД или его замене новым договором", - пишет издание. Источник: Financial Times