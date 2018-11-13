"Призыв Парижа к доверию и безопасности в киберпространстве" поддержали не все

США, Китай и Россия отказались поддержать продвигаемое Францией соглашение по регулированию интернета и укреплению кибербезопасности, хотя его одобрила 51 страна, в том числе все члены ЕС. Сегодня нелетальная кибервойна становится излюбленным наступательным приемом для великих держав, констатирует западная пресса. WSJ размышляет о том, почему российские хакеры в основном пропустили промежуточные выборы в США.

Макрон присоединился к мнению Трампа о необходимости активизации европейских усилий по обеспечению обороны. Однако французский президент также настаивал на неотложности европейской стратегической автономии. Это касается такой важнейшей сферы, как кибероборона, пишет обозреватель французской Le Figaro Рено Жирар.

Сегодня нелетальная кибервойна становится излюбленным наступательным приемом для великих держав. На этом новом поле сражений Эммануэль Макрон отдает приоритет укреплению возможностей Управления по киберобороне (Comcyber), говорится в статье.

В то же время французский президент в понедельник 12 ноября на Форуме по управлению интернетом в ЮНЕСКО представил "призыв Парижа к доверию и безопасности в киберпространстве", отмечает автор статьи.

Такое заявление получило поддержку со стороны крупных компаний по информационным технологиям и многих государств, за показательным исключением США, России и Китая. Это кодекс поведения, который можно сравнить с Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Речь идет о защите всех гражданских участников от "опасных действий в сети". Среди прочих опасных действий следует выделить два примера, уже имевших место: взлом систем распределения электроэнергии и попытки вмешательства в электоральные процессы, указывает Жирар.

США долго пребывали в иллюзии, что их господство в киберпространстве является вечным благодаря силе их корпораций по информационным технологиям и гигантским мощностям АНБ. Их пробуждение оказалось весьма болезненным в 2012 году, когда Ирану удалось создать помехи в информационных системах больших банков на Уолл-стрит, в отместку за подрывные действия 2010 года посредством вируса Stuxnet. Слишком поздно осознав размах китайского промышленного шпионажа, Обама в сентябре 2015 года добился от Си Цзиньпина обязательства прекратить подобную практику. Торговая война, запущенная весной 2018 года Трампом, сделала китайское обязательство недействительным, напоминает автор статьи. Страдания американцев стали невыносимыми, когда в 2016 году они заметили, что русские сумели взломать сервера Демократической партии и директора избирательного штаба Хиллари Клинтон, чтобы распространить их секреты по соцсетям накануне президентских выборов.

Россия, подвергнутая санкциям, рассматривает кибератаки как средство восстановления баланса сил с США, с видом на все еще ожидаемое двустороннее соглашение, заключает Жирар.

"США, Китай и Россия отказались поддержать продвигаемое Францией соглашение по регулированию интернета и укреплению кибербезопасности, хотя его одобрила 51 страна, в том числе все члены ЕС", - сообщает журналист The Telegraph Джозеф Арчер.

"Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве", с которым в понедельник выступил президент Франции Макрон, - это попытка установить четкие правила применения кибервооружений. На мероприятии, организованном ЮНЕСКО, французский лидер изложил свои устремления: укрепить международное регулирование интернета и усовершенствовать сотрудничество по борьбе с кибератаками, зарубежным вмешательством в выборы, онлайн-цензурой и риторикой ненависти. Но отказ Вашингтона, Москвы и Пекина подписать соглашение - серьезный удар по этой инициативе", - говорится в статье.

"Президент Макрон сказал, что собирается продолжить нажим на США и других, добиваясь подписания соглашения", - сообщает газета.

"После того как во время президентских выборов 2016 года российские тролли и хакеры обрушили на США широкие кибератаки и развязали информационную войну, в ходе кампании промежуточных выборов, состоявшихся на прошлой неделе, они в основном, как представляется, оставались пассивными. Почему так, никто не может сказать с уверенностью", - пишут журналисты The Wall Street Journal Дастин Волз и Роберт Макмиллан.

Издание отмечает, что власти США и американские компании-операторы соцсетей последние два года укрепляли защиту электоральных систем и средства борьбы с онлайн-дезинформацией. "Голосование в основном началось и прошло без крупных инцидентов, говорят американские чиновники и фирмы кибербезопасности, искавшие улики российского вмешательства", - пишет издание.

Авторы перечисляют несколько факторов, которые, по их мнению, могли ослабить воздействие Москвы на ход промежуточных выборов в США.

1."Клинт Уоттс, старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute, сказал, что диффузный характер выборов в Конгресс и на должности на уровне штатов означает, что это более сложная мишень, чем президентские выборы - борьба за один-единственный пост", - пересказывает газета.

2. "Другие, в том числе несколько сотрудников администрации Трампа, сказали, что, возможно, окупились старания сдержать иностранных хакеров и объяснить России, что Америка не потерпит вмешательства в выборы", - отмечают авторы.

3. "По словам экспертов, есть все же и третий вариант: российский президент Путин, рассудив, что ранее ему удалось разжечь политические раздоры и подорвать доверие к американской демократии, возможно, был рад расслабиться и понаблюдать, как другие льют воду на его мельницу. Политические дискуссии в США все сильнее поляризуются и полнятся дезинформацией, значительную часть которой создают фанатичные приверженцы той или иной политики, сказал Уоттс", - отмечает издание.

"По словам действующих и бывших американских чиновников, трудно установить, какой фактор сыграл наиболее важную роль", - пишет газета. Авторы напоминают, что Россия отрицает попытки повлиять на какие-либо выборы в США.

"Официальные лица США и ИТ-компании говорят: в нынешнем году были кое-какие действия, связываемые с Россией, но до масштаба 2016 года им было далеко", - отмечает издание.

Джон Демерс, глава отдела национальной безопасности в министерстве юстиции США, сказал, что сотрудничество соцсетей и ФБР по выявлению и удалению подложных аккаунтов помогло обуздать кампании дезинформации.

"И все же действующие и бывшие чиновники предостерегли, что объявлять о победе пока рано. Разведывательное сообщество лишь спустя несколько месяцев после выборов 2016 года в полной мере осознало, какой была российская операция влияния, призванная очернить Хиллари Клинтон и повысить популярность Трампа. В российских усилиях по распространению дезинформации в интернете как следует разобрались лишь почти год спустя", - говорится в статье.