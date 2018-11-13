Мило Джуканович: "Достижения на Балканах поставлены под вопрос"

По случаю памятных мероприятий 11 ноября Мило Джуканович находился в Париже. Интервью с президентом Черногории взяла журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"В целом Россия противится включению Западных Балкан в НАТО. Поскольку мы были единственным кандидатом, то такое препятствование естественным образом обернулось против нас... Мы всегда ставили цель присоединиться к западной семье, с которой мы разделяем общие ценности. Данный процесс начался со вступления в НАТО, а завершится вступлением в Евросоюз. Исторически и культурно мы всегда были близки к России. Однако в течение нескольких лет наши отношения существенно ухудшились. Я даже могу сказать, что они никогда еще не были столь плохими. Черногория поддержала политику европейских санкций против России после аннексии Крыма. Москва в ответ наложила санкции на нас", - сказал Джуканович.

"Российская политика на Балканах четкая и ясная, и она не изменилась: никакого вступления в НАТО и в ЕС. Все началось с политических месседжей Москвы, которая выступала против этой интеграции. Далее Кремль создал филиалы российских СМИ на Балканах. Москва также оказала финансовую помощь противникам вступления в НАТО и ЕС. Усилилась шпионская деятельность, и в конечном счете Москва поддержала попытку государственного переворота против меня в 2017 году. Мы сумели оказать сопротивление угрожавшему нам потрясению. Однако давление усиливалось. Россия пытается, как она делает повсюду в Европе, поставить под сомнение систему западных ценностей. Нам необходимо найти пути для примирения", - считает президент Черногории.

"Поставлены под вопрос достижения во всем Балканском регионе. Я вижу две причины этого. Первая - это интересы различных держав, которые снова сталкиваются на Балканах. Ничто не ново: в истории мы всегда служили разменной монетой для урегулирования проблем великих держав. Вторая причина - в том, что мы еще с 1990-х годов тянем за собой три проблемы, отравляющие регион: это Македония, парализованная с 2008 года, конфликт между Сербией и Косово, исход которого никому не известен, и Босния и Герцеговина, которая не функционирует. Переговоры, возобновившиеся между президентами Сербии и Косово, создают особую нервозность в регионе", - отмечает Джуканович.

"Следует отметить, что идея о возможном обмене территориями между Сербией и Косово - это нечто абсолютное новое. Такая тема долгое время была табуированной, настолько она напоминала о негативном опыте 1990-х годов, - размышляет собеседник издания. - Времена изменились. Все же я думаю, что следует проявить большую осторожность и внимательность, дабы не создать прецедент, способный вызвать эффект домино в регионе. Но подождем и посмотрим, каковы будут решения двух президентов".

"Принципиальная проблема - это нехватка энтузиазма со стороны ЕС по отношению к нам. Подобное отсутствие интереса благоприятствует вовлеченности третьих стран на Балканы. Россия и Турция, считающие себя важными мировыми игроками, находят там свою выгоду. Лишь проявив большую активность, Европа способна помешать тому, чтобы Балканы попали под их влияние", - утверждает Джуканович.