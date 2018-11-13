Серебренников перед судом переживает плохую постановку Кремля

В среду в Москве начался судебный процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым, уже более года находящимся под домашним арестом. Его дело по обвинению в хищении денег, выделенных из бюджета, ведется в кафкианском стиле, пишет корреспондент французской Liberation в Москве Лео Видаль-Жиро.

В России эта история известна как дело "Седьмой студии", по названию юридической структуры, созданной в рамках проекта "Платформа" - программы, запущенной Кириллом Серебренниковым в целях развития и популяризации современного театра в России, говорится в статье.

Согласно обвинительному акту, Кирилл Серебренников и другие руководители "Платформы" похитили 120 млн рублей (1,6 млн евро) бюджетных средств. Детали обвинения порой носят кафкианский характер: следователи утверждают, например, что спектакль "Сон в летнюю ночь" никогда не был поставлен, в то время как его премьера состоялась в Москве в ноябре 2012 года и сегодня спектакль еще присутствует в афише театра "Гоголь-центр". За исключением бывшего бухгалтера "Платформы", ни один из обвиняемых не признал свою вину, отмечает автор статьи.

"Никакого дела нет, - заявил Серебренников 9 июля. - Дело выдумано либо, чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных". На заседании 9 ноября Кирилл Серебренников даже обвинил российское министерство культуры в том, что оно досрочно прекратило финансирование проекта "Платформа" и растратило выделенные на него средства на другие проекты.

"Почему они набросились на Кирилла? Этот вопрос мучает нас всех, - сокрушается близкий друг режиссера. - Он человек театра, художник, который в принципе сторонится политики". В 2010 году Серебренников даже подвергся жесткой критике со стороны оппозиционно настроенного журналиста Олега Кашина, который обвинял его в близости к власти, передает корреспондент.

По мнению Ирины Прохоровой, издателя и литературного критика, близкого к оппозиционным кругам, речь идет о том, чтобы устроить показательный процесс: "Вот уже несколько лет, как Россия развернулась в сторону крайнего консерватизма и даже откровенного обскурантизма. Кирилл Серебренников - независимый человек, значимая фигура в современном искусстве. Он не соответствует этой новой ориентации".

"В правительстве есть люди, которые и слышать не хотят о современном искусстве, - говорит Марина Давыдова, театральный критик и главный редактор журнала "Театр", в документальном фильме, посвященном делу "Седьмой студии". - Им мы и обязаны этим абсурдным делом. Деньги в этой истории - всего лишь предлог. Ставится вопрос о самом существовании современного искусства".

Преследование представляется тем более абсурдным, что, даже находясь под домашним арестом и под угрозой десяти лет тюрьмы, Кирилл Серебренников продолжает оставаться одним из самых выдающихся представителей российской культуры. Его балет "Нуреев", премьера которого была отменена в июле 2017 года под давлением представителей министерства культуры, недовольных намеками на гомосексуальность главного персонажа, в июле удостоился наград в пяти номинациях на престижном международном балетном фестивале "Бенуа де ла данс" в Москве. Его фильм "Лето" (который выходит во Франции 5 декабря), представляющий собой романизированную биографию советского рокера Виктора Цоя, был отмечен специальным призом Каннского кинофестиваля, указывает Видаль-Жиро.

Несмотря на мощную мобилизацию мира культуры, Серебренников не смог получить эти награды лично, сообщает автор статьи. На просьбу французского МИДа разрешить режиссеру приехать на Каннский фестиваль Владимир Путин коротко ответил: "Был бы рад вам помочь, но российское правосудие независимо".