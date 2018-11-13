Австрия и Россия

10 ноября в интервью газете Kronen Zeitung американский посол в Вене Тревор Трейна заявил: "Россия сделала хорошую работу для того, чтобы развить хорошие отношения с Австрией. Я хотел бы, чтобы и Америка сделала такую же хорошую работу", - передает австрийское издание Der Standard.

Признание российских успехов понятно и оправданно, отмечает автор статьи Пауль Лендвай. "В каком еще государстве ЕС есть правительственная партия, заключившая с партией российского президента Владимира Путина договор о дружбе (...) и договорившаяся о регулярном обмене информацией? (...) Где еще глава российского государства присутствует на свадьбе министра иностранных дел государства-члена ЕС?" - пишет журналист.

По мнению Лендвая, вряд ли стоит предполагать, что "полностью истощенные вооруженные силы" Австрии представляли собой большой интерес для российского ГРУ и других спецслужб Москвы. "Информация, которую мог передать отставной полковник даже за 30 лет, - это лишь пустяки по сравнению, например, с влиянием австрийских топ-менеджеров, которые сегодня все еще являются "наемниками" приближенных к Путину российских олигархов. Те, кто симпатизирует России, или российские "друзья" в политике, менеджменте и экономике (и не только в Австрии!) сегодня сильны едва ли не так, как друзья Вашингтона во время холодной войны", - подчеркивает журналист.

"При таких обстоятельствах и запоздалое пробуждение канцлера, способного извлечь урок, должно категорически приветствоваться", - заключает Лендвай.