13 ноября 2018 г. Джозеф Арчер | The Telegraph США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности "США, Китай и Россия отказались поддержать продвигаемое Францией соглашение по регулированию интернета и укреплению кибербезопасности, хотя его одобрила 51 страна, в том числе все члены ЕС", - сообщает журналист The Telegraph Джозеф Арчер. "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве", с которым в понедельник выступил президент Франции Макрон, - это попытка установить четкие правила применения кибервооружений. На мероприятии, организованном ЮНЕСКО, французский лидер изложил свои устремления: укрепить международное регулирование интернета и усовершенствовать сотрудничество по борьбе с кибератаками, зарубежным вмешательством в выборы, онлайн-цензурой и риторикой ненависти. Но отказ Вашингтона, Москвы и Пекина подписать соглашение - серьезный удар по этой инициативе", - говорится в статье. "Президент Макрон сказал, что собирается продолжить нажим на США и других, добиваясь подписания соглашения", - сообщает газета. Источник: The Telegraph