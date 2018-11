13 ноября 2018 г. Марк Бридж и Том Уиппл | The Times По словам ученых, мужчины и женщины действительно мыслят по-разному "Многократно разруганное, но стойкое представление, что женщины обожают поговорить о своих эмоциях, а мужчины живо реагируют в основном на автомобили, может все-таки оказаться истинным", - замечает The Times. Обозреватели Марк Бридж и Том Уиппл поясняют: "Ученые, проводящие крупнейшее в мире исследование половых различий в головном мозге, обнаружили, что мужчины чаще предпочитают "вещи" и "системы", а женщины больше интересуются людьми и эмоциями. "Системно-ориентированных" (а не ориентированных на эмпатию) мужчин оказалось почти вдвое больше, чем женщин, и наоборот". "Опросив более 650 тыс. человек, ученые из Кембриджского университета заявили, что результаты подтверждают две теории: 1. теорию половых различий, противопоставляющую эмпатию и систематизацию (она предсказывает, что на уровне популяции мужчин больше увлекает компьютерное программирование, например, а женщины больше настроены на восприятие чувств); 2. теорию экстремального мужского мозга (она предсказывает, что у аутистов мозг более "маскулинный", чем типично для их пола, в том смысле, что они больше сосредоточены на системах)", - говорится в статье. Газета поясняет, что автор обеих теорий - Саймон Барон-Коэн (Кембриджский университет). "Теории это спорные, их ранее называли "нейросексизмом", - пишут авторы. Газета возвращается к подробностям исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Были опрошены 671606 человек, в основном в Британии. В статье авторы исследования пишут, что гендерные различия по типам мозга "очень четкие". "Однако они отмечают, что неясно, в какой мере они обусловлены врожденными свойствами, а в какой - социализацией", - подчеркивает издание. "В исследовании 44,4% мужчин, у которых нет аутизма, были отнесены к "типу С" или "крайнему типу С" мозга: у них зафиксирован более высокий уровень "систематизации" по сравнению с эмпатией. Женщин с такими типами мозга оказалось 27,3%", - говорится в статье. "Мозг 42,9% женщин, у которых нет аутизма, был отнесен к "типу Э" (более высокий уровень эмпатии по сравнению с "систематизацией"). Мужчин с таким типом мозга оказалось 24,6%. У остальных участников, которые не были аутистами, - мозг "типа Б", сбалансированный", - говорится в статье. Издание также приводит цифры по участникам исследования - аутистам: к типам "С" и "крайний С" отнесены 62,4% мужчин и 46,8% женщин, к типам "Э" и "крайний Э" - 13,7% мужчин и 23,1% женщин. "Критики заявили, что результаты основаны на самоанализе, а потому могут быть ненадежными", - пишет издание, поясняя: участников просили согласиться или не согласиться с утверждениями типа "Я хорошо предугадываю чувства окружающих". Источник: The Times