13 ноября 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Мы без особого сожаления говорим "прощай" Дане Рорабахеру - лучшему другу Путина в Конгрессе Республиканец Дана Рорабахер, отработавший 15 сроков в Палате представителей, потерпел поражение на недавних промежуточных выборах в США и покинет Конгресс. Он - "живое олицетворение нравственного разложения, проникшего в часть внешнеполитического истеблишмента Республиканской партии - ту часть, которая давно перестала заботиться о лидерстве США в демократическом мире", утверждает колумнист The Washington Post Энн Эпплбаум. "На протяжении долгого времени в последние 10 лет он служил голосом иностранных автократов в Конгрессе. Подзуживаемый Натальей Весельницкой (российским юристом, которая встретилась с Полом Манафортом, Дональдом Трампом-мл. и Джаредом Кушнером и предложила им "компрометирующую информацию" на Хиллари Клинтон), Рорабахер боролся, например, против "Закона Магнитского" и пришедшего ему на смену "Глобального закона Магнитского", который накладывает индивидуальные санкции на нарушителей прав человека и клептократов из России и других стран. Однажды он договорился в Конгрессе о показе печально известного российского пропагандистского фильма, очерняющего "Закон Магнитского" и его главного приверженца Билла Браудера. Когда председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Ройс запретил это, канцелярия Рорабахера стала рекламировать показ фильма в Newseum", - говорится в статье. В статье также упоминаются контакты Рорабахера с Фараджем, экс-лидером британской партии UKIP ("у нее свои любопытные связи с Москвой", - утверждает колумнист), лоббистами венгерской "Фидеш" и Марин Ле Пен ("президентская кампания которой получала финансирование из России", - утверждает автор). Газета советует новому составу Палаты представителей США "изучить роль, которую играли в Конгрессе лоббисты авторитарных политиков, особенно во влиянии на Рорабахера и его комитет". Автор полагает, что среди новоизбранных конгрессменов-демократов найдется прекрасная замена Рорабахеру в комитете по иностранным делам. "Когда партия Рейгана и Маккейна отрекается от своей былой международной роли, нам нужны демократы с реальным внешнеполитическим опытом, дабы гарантировать, что Конгресс по-прежнему будет служить интересам Америки, а не ее врагов", - заключает Эпплбаум. Источник: The Washington Post