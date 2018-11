13 ноября 2018 г. Дастин Волз и Роберт Макмиллан | The Wall Street Journal Российские хакеры в основном пропустили промежуточные выборы в США. Почему? Никто доподлинно не знает "После того как во время президентских выборов 2016 года российские тролли и хакеры обрушили на США широкие кибератаки и развязали информационную войну, в ходе кампании промежуточных выборов, состоявшихся на прошлой неделе, они в основном, как представляется, оставались пассивными. Почему так, никто не может сказать с уверенностью", - пишут журналисты The Wall Street Journal Дастин Волз и Роберт Макмиллан. Издание отмечает, что власти США и американские компании-операторы соцсетей последние два года укрепляли защиту электоральных систем и средства борьбы с онлайн-дезинформацией. "Голосование в основном началось и прошло без крупных инцидентов, говорят американские чиновники и фирмы кибербезопасности, искавшие улики российского вмешательства", - пишет издание. Авторы перечисляют несколько факторов, которые, по их мнению, могли ослабить воздействие Москвы на ход промежуточных выборов в США. 1."Клинт Уоттс, старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute, сказал, что диффузный характер выборов в Конгресс и на должности на уровне штатов означает, что это более сложная мишень, чем президентские выборы - борьба за один-единственный пост", - пересказывает газета. 2. "Другие, в том числе несколько сотрудников администрации Трампа, сказали, что, возможно, окупились старания сдержать иностранных хакеров и объяснить России, что Америка не потерпит вмешательства в выборы", - отмечают авторы. 3. "По словам экспертов, есть все же и третий вариант: российский президент Путин, рассудив, что ранее ему удалось разжечь политические раздоры и подорвать доверие к американской демократии, возможно, был рад расслабиться и понаблюдать, как другие льют воду на его мельницу. Политические дискуссии в США все сильнее поляризуются и полнятся дезинформацией, значительную часть которой создают фанатичные приверженцы той или иной политики, сказал Уоттс", - отмечает издание. "По словам действующих и бывших американских чиновников, трудно установить, какой фактор сыграл наиболее важную роль", - пишет газета. Авторы напоминают, что Россия отрицает попытки повлиять на какие-либо выборы в США. "Официальные лица США и ИТ-компании говорят: в нынешнем году были кое-какие действия, связываемые с Россией, но до масштаба 2016 года им было далеко", - отмечает издание. Джон Демерс, глава отдела национальной безопасности в министерстве юстиции США, сказал, что сотрудничество соцсетей и ФБР по выявлению и удалению подложных аккаунтов помогло обуздать кампании дезинформации. "И все же действующие и бывшие чиновники предостерегли, что объявлять о победе пока рано. Разведывательное сообщество лишь спустя несколько месяцев после выборов 2016 года в полной мере осознало, какой была российская операция влияния, призванная очернить Хиллари Клинтон и повысить популярность Трампа. В российских усилиях по распространению дезинформации в интернете как следует разобрались лишь почти год спустя", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal