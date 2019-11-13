Секс после 60 лет, конец табу, начало удовольствия

"Должны ли мы обходить молчанием секс после 60 лет? Совсем наоборот. Пожилые люди по-прежнему стремятся оказаться на седьмом небе, в одиночку или вдвоем, иногда заставляя краснеть внуков, поскольку эта тема является табу", - пишет журналистка Le Figaro Тифен Онне.

"(...) Как это ни парадоксально, хотя продолжительность жизни увеличивается, мало кто интересуется тем, как выглядит наша сексуальная жизнь после 60 лет. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании в 2015 году в журнале Archives of Sexual Behavior, 54% мужчин и 31% женщин старше 70 лет все еще проявляют половую активность. А что во Франции? "Хотя эти джентльмены, как правило, склонны прихвастнуть, согласно наблюдениям, частота их сексуальных контактов выше, чем у предыдущих поколений", - подтверждает социолог Серж Герен, специалист по людям старшего возраста.

"В это трудно поверить, не говоря уже о том, чтобы это представить. Тем не менее, "желание, как и секс, не имеет срока годности", - напоминает психолог Мари де Эннезель. "Тело должно остепениться по мере того, как его покидает жизненная сила молодости. Но мы не знаем всего того, на что способно тело, до каких пределов оно может доходить", - задумывается со своей стороны философ Паскаль Брюкнер в своей книге "Краткая вечность. Философия долголетия", выпущенной в сентябре 2019.

"Раньше я смотрела на мужчин как на деревья, сегодня я обращаю внимание на их ягодицы", - злорадно усмехается Анни Гож. В 85 лет она только что выпустила свой первый эротический роман "75 лет, когда рождается желание...", вдохновленный ее приключениями с "великолепными любовниками".

"Секс пожилых людей в воображении вызывает образ "инцеста", - анализирует врач-сексолог Патрик Папазян.

"Согласно Фрейду, визуализировать его значит фантазировать о своих родителях, и поэтому это является фундаментальным запретом, - говорится в статье. - (...) Чтобы избавиться от таких стереотипов, требуется моральная и физическая смелость. "Я не идеальна, у меня есть животик, но у меня есть преимущество - я очень люблю себя", - говорит 75-летняя Жанин. Когда барьеры рушатся, происходит небольшая нарциссическая революция, как отмечает психолог Мари де Эннезель: "Мы принимаем переход от внешнего к внутреннему. Тело стареет, но ум может оставаться молодым".

"77-летний Ришар Аллан, имеющий в своем активе 8 тысяч женщин и 517 порнофильмов, нисколько не стыдится ни своего тела, ни своего опыта в постели. "Сегодня молодые люди укладывают девушек в постель за шмотки, - раздраженно говорит пенсионер. - Но настоящее удовольствие заключается во внимании". От выхода на пенсию есть выгодна: меняется отношение ко времени. Больше никаких отвлекающих мыслей и быстрого секса, "5 минут включая душ", - человек свободен интеллектуально и сексуально", - передает издание.

"(...) От сексуального влечения мы переходим в режим медленного секса, эта концепция, определенная социологом Альберто Витале, сосредоточена на медлительности и нежности. "Вопрос уже не в том, чтобы удовлетворить естественную потребность, а в том, чтобы полностью отдаться другому и его ласкам", - говорит 65-летняя Доминик.

"(...) Благодаря достижениям в области медицины секс для пожилых людей продолжает оставаться физически доступным: мужчины могут сохранять определенную эрекцию, а женщины - вагинальную смазку. Сексуальные позиции также приспосабливаются к новым условиям. "Когда у вас остеоартрит тазобедренного сустава или слабая эрекция, проще всего использовать позу левретки", - советует доктор Патрик Папазян. Поза амазонки, а также позы "пьяная лодка" или "ножницы"... каждый действует в соответствии со своими способностями, предпочтениями и сексуальной ориентацией, о чем свидетельствует "камасутра для пожилых", выпущенная в прошлом году ассоциацией ЛГБТ Grey Pride.

"(...) За последние десять лет количество разводов после выхода на пенсию увеличилось на 41%", - указывает социолог Серж Герен. И вопреки предвзятому мнению, это решение все чаще принимается женщинами. "Даже если они пользовались противозачаточными пилюлями, они часто жили без права голоса или чековой книжки, теперь они хотят воспользоваться духом феминистского освобождения", - считает доктор Патрик Папазян. И таким образом не стесняться своих профессиональных, семейных и, следовательно, сексуальных желаний, переставая связывать это с необходимостью размножения. "Моя сексуальная жизнь в качестве замужней женщины раньше была похожа на грубые удары молотка, - вспоминает Анни. - Я не знала о красоте секса".

"Такая эмансипация побуждает некоторых женщин заводить отношения с более молодыми мужчинами. "Зачем брать кого-то, похожего на моего отца, когда я могу сама выбирать своего партнера?" - задается вопросом Жанин. Эти женщины далеки от соответствия сексистскому клише хищной пумы, они демонстрируют свое стремление всегда оставаться желанными и желать самим", - говорится в публикации.

"(...) Либидо не только не выходит на пенсию", - констатирует Le Figaro. - Сложно поверить, но оно может достичь порога EHPAD (дома престарелых). В 2009 году в регионе Новая Аквитания EPHAD даже подарил секс-игрушку одной 90-летней женщине, которая поранилась во время мастурбации с помощью расчески, сообщает психолог Мари де Хеннезель".

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