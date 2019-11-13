Олег Соколов, случай внезапной амнезии в России

"Омерзительное убийство, совершенное в минувшую субботу, потрясло умы в России. Его исполнитель, он же известный историк, вызвал внезапную амнезию среди элиты, частью которой он является", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Гнусное преступление влиятельного и уважаемого преподавателя университета высвечивает сложное отношение России к своей истории. 63-летний Олег Соколов, видный член Российского военно-исторического общества (РВИО) и друг влиятельных бизнесменов, был найден в Санкт-Петербурге в ночь с пятницы на субботу в тот момент, когда он пытался избавиться от человеческих останков, выбрасывая их в реку. Попытки побольше узнать о преступнике быстро привели к РВИО, мощной ультрапатриотической организации под председательством министра культуры Владимира Мединского. Российское военно-историческое общество известно тем, что оно представляет официальную позицию Кремля в области истории, часто опуская ее темные стороны", - указывает автор публикации.

"Каково же было удивление российских журналистов, когда они обнаружили, что имя Олега Соколова внезапно исчезло из списка членов ученого совета РВИО. Советник председателя РВИО Ирина Казначеева 9 ноября заявила журналисту Gazeta.ru, что Олег Соколов "не является членом РВИО" и она "впервые слышит" его имя. Вскоре после этого сайт журналистских расследований The Insider обнаружил в КЭШе Google упоминание Олега Соколова в составе ученого совета в качестве "президента общероссийского военно-исторического общественного движения". Понимая, что необходимо скорректировать линию поведения, председатель научного совета Владимир Чуров признал, что Олег Соколов был членом совета, но не уточнил, когда именно его оттуда исключили", - сообщается в статье.

"В результате такого манипулирования в российских новостных выпусках, которые широко освещают эту грязную драму, нет никаких упоминаний о принадлежности преступника к РВИО. Убийцу называют немного чокнутым профессором, который любил переодеваться в костюм Наполеона. Преподаватель истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов - страстный любитель военных реконструкций в исторических костюмах. Он также ведущий специалист по истории наполеоновский войн. Именно в этом качестве в 2003 году президент Франции Жак Ширак наградил его орденом Почётного легиона степени кавалера. Один из самых известных фотоснимков Олега Соколова запечатлел его в костюме Наполеона, где он с суровым лицом размахивает мечом, стоя рядом с бывшим президентом Франции Валери Жискар д'Эстеном и Владимиром Мединским на праздновании 200-летней годовщины Бородинской битвы", - напоминает журналист.

"(...) У этого персонажа уже было темное прошлое, которое отнюдь не смущало РВИО. Газета "Московский комсомолец" в 2018 году опубликовала показания бывшей студентки Олега Соколова, которая десять лет назад написала заявление в полицию, жалуясь на применение пыток с его стороны. Никакого расследования за этим не последовало", - отмечает Le Temps.

"(...) Жестокость преподавателя на его рабочем месте была известна и задокументирована. Видео на YouTube показывает, как Олег Соколов силой выгоняет из лекционного зала двух студентов, которые попытались прилюдно спросить у историка, как он относится к выдвинутым против него обвинениям в плагиате. В бывшей царской столице этот ни разу не наказанный человек всколыхнул тень достоевщины вперемешку с духом Оруэлла", - резюмирует Гриншпан.