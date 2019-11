13 ноября 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Президент Украины добивается личной встречи с Путиным "Когда в прошлом месяце формальный процесс мирного урегулирования войны на Украине застопорился, президент страны Владимир Зеленский начал добиваться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил посредник в переговорах во вторник, - передает газета The New York Times. - США не принимают прямого участия в переговорах, за которыми наблюдают Франция и Германия. Но ранее Зеленский настаивал на более активной роли Америки, отчасти добиваясь встречи с президентом Трампом в Белом доме". "Его усилия оказались сплетены с просьбой о политической услуге в обмен на встречу в Белом доме - просьбе, которая сейчас играет центральную роль в процедуре импичмента в Палате представителей Конгресса (...)", - пишет автор статьи Эндрю Креймер. "В конце октября, учитывая задержку переговоров, Зеленский предложил личную встречу, сообщил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник. Назарбаев, действующий как посредник, отметил, что передал предложение Путину, - сообщается в публикации. - (...) Объявляя о предложении, Назарбаев также подытожил, что переговоры по урегулированию войны на Украине находятся в тупике (...)". "По мнению большинства аналитиков, Россия, которая вооружает и поддерживает сепаратистов-мятежников, контролирующих части Восточной Украины, хочет изменений внутренней политической системы Украины, которые бы дали Москве возможность более активно участвовать в ее делах", - подчеркивается в статье. "Реакция Кремля во вторник была прохладной. Во время телефонной конференции с репортерами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский лидер не согласится мгновенно. По его словам, Путин не будет проводить "встречу ради встречи". "Россия годами отрицала причастность к войне, говоря, что ее солдаты на Украине находятся в отпуске или так или иначе не на военной службе", - говорится в статье. "Зеленский дал предвыборное обещание провести переговоры о завершении войны. Одной из тактик, - считает издание, - была попытка привлечь Россию к переговорам, что означало бы, что Кремль является одной из сторон в конфликте. Переговоры один на один с Путиным просигнализировали бы о том, что Россия играет роль в войне". "Кремль оттягивал переговоры, возглавляемые Францией и Германией, требуя еще больше уступок. Зеленский согласился на одобренную Россией политическую формулу урегулирования и вывел войска с фронта в некоторых точках - в некоторых случаях отводя силы под огнем, а ранее он говорил, что не будет этого делать", - пишет The New York Times. "Он продолжает поднимать цену, потому что видит заинтересованность Зеленского, - говорит о Путине Джон Хербст, бывший посол США на Украине. - У цены, которую готов заплатить Зеленский, есть свои пределы". "Один из таких пределов - внутренняя оппозиция. Уступки возмущают украинских националистов, которые пренебрежительно называют его политику капитуляцией (...), - отмечается в публикации. - Некоторые россияне также считают уступки проявлением слабости украинского президента, чьи надежды на американскую поддержку испарились". Путин "не говорит напрямую, что Украине придется вести переговоры потому, что она потеряла поддержку Запада, - отметил в телефонном интервью Константин Гаазе, преподаватель политологии в Московской высшей школе социальных и экономических наук. - Но он мог бы так сказать". Источник: The New York Times