Почему армия Боливии так быстро отвернулась от президента, но этого не происходит в Венесуэле?

"Из-за обмана на выборах армия Боливии отказалась от президента Эво Моралеса. Почему это не происходит в случае с Николасом Мадуро в Венесуэле?", - задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Вернер Й. Марти.

"У Эво Моралеса были тесные отношения с армией. На протяжении 14 лет правления он оказывал большое влияние на формирование высшего кадрового состава. (...) К тому же он поддерживал армейские предприятия. Однако это несравнимо со значительно более сильной связи армии с правящими чавистами в Венесуэле, - отмечает издание. - Здесь отличалась уже исходная ситуация. Будучи высокопоставленным офицером, Уго Чавес с самого начала был тесно связан с армией, в отличие от Эво Моралеса, для которого армия (...) скорее была инструментом репрессий".

"Чавес и Мадуро систематически задействовали армию в прибыльной нелегальной деятельности, от коррупции до торговли наркотиками. Поэтому коррумпированному армейскому руководству жизненно необходимо, чтобы режим Николаса Мадуро продолжал существовать, ведь только так есть гарантия, что они смогут избежать уголовного преследования". Конечно, наркопреступностью занимаются и силовики в Боливии, однако здесь этот феномен далеко не так распространен, как в Венесуэле. После отставки Моралеса армейскому руководству здесь едва ли приходится опасаться тюрьмы, указывает Марти.

"Кроме того, чависты в Венесуэле установили пристальный контроль над венесуэльской армией с помощью кубинских шпионов. Таким образом, Мадуро, кроме тесной связи, располагает и независимой, подотчетной непосредственно ему контрольно-наблюдательной инстанцией. Тот, кто впадет в немилость, исчезнет в тюрьме. Поэтому выступление против правительства внутри военного командования или даже планирование восстания связаны с большими рисками. В Боливии чего-то сопоставимого нет. Другими словами, Чавес создал в Венесуэле гораздо более профессиональный репрессивный аппарат, в то время как Моралес больше полагался на поддержку коренного населения и в целом боливийского народа", - говорится в статье.

"При подавлении силовиками народного восстания в Боливии в 2003 году было убито 68 человек и ранено более 400. При дальнейшей оценке произошедшего юстицией к длительным срокам были приговорены лишь участвовавшие военные, в то время как два министра отделались относительно легкими наказаниями. Это вызвало недовольство в рядах армии и стало причиной ее сдержанности, когда позднее речь зашла о том, чтобы таскать для гражданского правительства каштаны из огня. Поэтому армия cопротивляется тому, чтобы быть необдуманно использованной против народа. У вооруженных сил Венесуэлы такого опыта не было", - пишет Neue Zürcher Zeitung.