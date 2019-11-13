Секрет хорошей поп-музыки

"Музыка может делать человека счастливым - но почему положительные эмоции у нас вызывают всегда похожие аккорды в популярных песнях? Исследователи проанализировали сотни песен и нашли ответ на этот вопрос", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Поп-музыку зачастую критикуют за то, что песни этого направления часто похожи друг на друга. Тем не менее, композиции хорошо воспринимаются широкой публикой. "Чтобы выяснить причину этого, Винсент Ченг из Института когнитивных и нейронаук Общества Макса Планка в Лейпциге совместно с коллегами изучил 80 тыс. аккордов из без малого 750 поп-песен, оказавшихся в американских чартах с 1958 по 1991 год. Компьютерная программа вычислила, с какой вероятностью встречаются определенные последовательности аккордов, и определила для каждого аккорда два показателя: насколько ожидаемым или неожиданным является аккорд в музыкальном контексте и насколько выраженно аккорд позволяет угадать дальнейший ход песни".

"Затем исследователи проиграли отрывки из песен примерно 40 участникам, однако изменили их так, что песни больше невозможно было узнать. Участники исследования слышали лишь последовательность аккордов (...)", - говорится в статье.

Исследователи выяснили, что "песня кажется слушателю наиболее приятной, когда за последовательностью аккордов, не позволяющей предугадать дальнейший ход песни, следует более ожидаемый аккорд. После аккордов, позволявших предположить определенное дальнейшее звучание песни, наиболее приятно звучит неожиданный аккорд, пишут исследователи в научном журнале Current Biology".

"МРТ-исследования подтвердили сделанные выводы: прилежащее ядро в мозге испытуемых, где возникает чувство счастья, вопреки ожиданиям реагировало не на прослушивание музыки как таковое, а лишь тогда, когда слушатель с любопытством ждал продолжения композиции".

Очевидно, участникам казались приятными песни, в которых достигался хороший баланс между ожидаемым и неожиданным, пишет издание.

"Ранее предполагалось, что музыка нравится слушателю, когда он неожиданно слышит приятную часть композиции. "Мы показали, что это не так", - отметил коллега Ченга Штефан Кэльш, руководивший исследованием. По его словам, главное значение имеет, в каком именно музыкальном контексте слушатель будет удивлен последовательностью аккордов".

"По мнению ученых, результаты исследования можно использовать в обучении музыкальных программ созданию музыки", - передает Der Spiegel.