Гламур и ядовитый газ

"За более чем 40 млн долларов двоюродные братья сирийского правителя Башара Асада купили элитные апартаменты в Москве. Это показывает: несмотря на санкции, их клан наживает состояние, в то время как тысячи соотечественников гибнут", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"22-летний Мохаммед Рами Махлуф и его младший брат Али Рами Махлуф любят дорогие автомобили, мощные мускулы и элитные курорты - и с удовольствием публикуют об этом посты в Instagram, - повествует журналистка Рания Саллум. - На фотографиях и видео с прошлого лета молодые люди запечатлены во время веселья на острове Миконос, в Сен-Тропе, Каннах, Монте-Карло и во время катания на аквабайках у сирийского побережья".

"В то время как большая часть страны нищает, люди гибнут от бомб и ядовитого газа, у сверхбогатых дела по-прежнему идут великолепно", - отмечает издание.

"Махлуфы и Асады - ядро сирийского режима. Обе семьи связаны родственными узами с 1958 года: тогда Хафез Асад, основатель правящей до сих пор династии, женился на Анисе Махлуф. После этого сыновья Асадов и Махлуфов заняли ведущие позиции в армии и спецслужбах, а также в экономике", - поясняет автор статьи.

"Как многие Асады, так и многие Махлуфы находятся в санкционных списках Европы и США. (...) Но, несмотря на торговые ограничения и строгие требования, им, очевидно, удается находить новые возможности, чтобы обойти санкции, а также приумножить и обезопасить свое имущество".

"Так, в период с декабря 2013 по июнь 2019 года, то есть в разгар гражданской войны в Сирии, Махлуфы приобрели в Москве элитные апартаменты стоимостью больше 40 млн долларов, как следует из доклада неправительственной организации Global Witness (...)".

"Клан приложил большие усилия для того, чтобы скрыть действительных собственников московской недвижимости. По информации Global Witness, были использованы фиктивные российские фирмы и офшорные счета в Ливане".

"(...) Займы, полученные под залог некоторых из этих объектов недвижимости, возможно, имели своей целью отмывание сирийских денег через Москву. Это предполагает возможность последующего перевода денег в страны другой юрисдикции (...)", - сообщила организация. "По-видимому, сирийский режим использует Москву в качестве лазейки, чтобы по-прежнему иметь доступ к международному капиталу", - отмечает Der Spiegel.

"Рами Махлуф, двоюродный брат Башара Асада, символизирует коррупцию сирийского режима, как никто иной: до войны он контролировал более половины экономики, ни одно прибыльное предприятие страны невозможно было представить без его участия. Впрочем, в этом году правитель Асад, кажется, присвоил некоторые доли участия Махлуфа - режиму нужны деньги и новые посредники, которые пока еще не изгнаны международным сообществом".

Также и имущество братьев Махлуф, по-видимому, имеет сомнительное происхождение. "22-летний Мохаммед Махлуф называет себя self-made миллиардером, однако как именно он накопил свое состояние - по его собственным данным, 2 млрд долларов, - неясно. Свою предыдущую карьеру он недавно подытожил так: он родился в "состоятельной семье", "учился в Дамаске и занимался хобби". Одно из его хобби - покупка машин", - передает издание.

В 2022 году Мохаммед Махлуф намерен открыть холдинговую компанию, которая будет зарабатывать на восстановлении страны, пишет Der Spiegel.