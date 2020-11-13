Генри Киссинджер: "Я ценю Джо Байдена как человека"

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер высказывается об ожиданиях, которые он возлагает на нового американского президента, а также о заслугах администрации Трампа в интервью Die Welt, которое также публикует Le Figaro .

"(...) Я знаком с Джо Байденом не один десяток лет, и хотя мы не согласны по некоторым политическим вопросам, я знаю, что он не тот человек, который силой навязывает свои решения. Главная задача Америки будет заключаться в управлении внутренними политическими конфликтами; она должна будет понять, что одного мандата никогда не будет достаточно для ответа на фундаментальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся", - указывает Генри Киссинджер.

"(...) Одна из важнейших проблем связана с отношениями США с Китаем. Однако у этой проблемы есть два важных аспекта. Первый касается экономического роста Китая, который неизбежно будет сопровождаться изменением глобального баланса сил. Во-вторых, конечно, существуют идеологические разногласия. В будущем вопрос будет в том, насколько идеологический конфликт повлияет на отношения", - отмечает он.

"(...) Я сформировал свое политическое мышление в эпоху основания НАТО, в контексте всеобщего страха перед идеологическим противником, - продолжает он. - Нынешняя ситуация больше не может удовлетвориться такой позицией, в то время, когда цели и задачи уже не обязательно ставятся на внешних границах Европы. Европа и Соединенные Штаты в обязательном порядке должны занять общую позицию по китайско-американским отношениям. Европа ничего не выиграет, заняв независимую политическую линию в вопросе мирового баланса с Китаем. В будущем Европа не заинтересована в том, чтобы становиться своего рода продолжением Евразии. Сохранение наших вековых общих ценностей отвечает интересам Европы и Америки".

"(...) Если Байден станет президентом, то иранская политика, вероятно, будет пересмотрена, в частности, попытка интегрировать ее во всеобъемлющее урегулирование ближневосточного конфликта. Таким образом, мы находимся на заре важнейшего периода для Америки. Я убежден в том, что мы сможем решить все эти вопросы и двигаться дальше. Соединенным Штатам следует объединиться вокруг духа общих ценностей и целей, а не сосредотачиваться на победе одного лагеря над другим", - указывает бывший госсекретарь.

"(...) Если произойдет смена правительства, то новая администрация внимательно рассмотрит разногласия, существующие между Европой и Соединенными Штатами, с тем, чтобы сделать различие между методическими и существенными конфликтами. Однако нам не следует думать, что гармония возникнет сама собой. Гармония потребует непреклонной воли и общего стремления к диалогу как с европейской, так и с американской стороны", - указывает собеседник издания.

"(...) Пока что мы обязаны НАТО базовой основой трансатлантических отношений, и нужно продолжать идти по этому пути. Однако на концептуальном уровне чисто военный альянс, которым является сегодня НАТО, должен развиться в альянс, который, при сохранении своей сильной военной ориентации, должен также учитывать постоянно растущее число глобальных потрясений, не разыгрывающихся исключительно на военной основе: это цели и задачи, требующие политического понимания и деликатности. И мне хотелось бы напомнить своим европейским друзьям, что нам нужна их интеллектуальная и эмоциональная приверженность к тому, чтобы принять новое мировоззрение. Хорошо было бы, если бы Европа подходила к этому вопросу не только в свете своих собственных проблем, но также имея в виду те проблемы, по которым мы можем сотрудничать", - рассуждает Киссинджер.

"(...) Если вы посмотрите на эволюцию отношений с Китаем, вы увидите, что они прошли через разные фазы. Когда отношения были установлены, ни Никсон, ни я не подозревали, что их развитие обязательно приведет к изменению китайской идеологии. В то время нашей главной стратегической целью было вовлечь Китай в холодную войну с Советским Союзом и расширить перспективы нашего собственного народа и наших союзников за пределы горизонта существовавших тогда колониальных конфликтов", - вспоминает бывший госсекретарь.

"(...) Конечно, непросто изменить нынешнюю конфликтную ситуацию на состояние мирного сосуществования и согласия. Но, на мой взгляд, крайне неразумно использовать современные технологии для создания состояния перманентного противостояния. Стоило ли 50 лет назад проводить другую политику? На мой взгляд, открытость по отношению к Китаю внесла жизненно важный вклад в новый мировой порядок", - считает Киссинджер.

"(...) Я знаю Байдена более 40 лет. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что ему не было и тридцати, когда его впервые избрали сенатором, а это минимальный возраст, установленный Конституцией. Во время одного из моих сроков пребывания на посту государственного секретаря он присутствовал на заседании высокого уровня в Комитете Сената США по иностранным делам. Когда он вошел, я не знал, кто он такой. Поэтому я сказал: "Я не знал, что сотрудникам разрешено присутствовать на таком собрании". В то время Байден не придал этому большого значения. Но впоследствии он продолжал рассказывать эту историю, всегда добавляя немного больше. Я ценю его как человека. Мы часто расходились во взглядах на внешнюю политику, но, если он станет президентом, я убежден, что он будет вести себя умеренно и обдуманно в своей внешней политике. В ходе избирательной кампании ему явно помогали грамотные советники по внешней политике. Пока никто не знает, что будет после выборов, но я приложу все свое влияние, хотя оно и ограниченное, для содействия единству нации", - резюмирует Генри Киссинджер.