Норвегия изучает эффективность жира печени трески против Covid-19

"(...) Крупный производитель рыбы Норвегия решила проверить гипотезу о том, что жир печени трески оказывает благотворное влияние на борьбу с Covid-19. Во вторник, 10 ноября, университетская больница Осло объявила, что ищет 70 тыс. добровольцев для проведения одного из крупнейших клинических исследований в королевстве с населением 5,5 млн человек. Оно направлено на то, чтобы определить, может ли жир печени трески - и содержащийся в нем витамин D - иметь профилактические свойства против SARS-CoV-2", - пишет корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

(...) "Еще в марте исследователи из университетской больницы Осло попросили норвежцев принять участие в большом исследовании, предназначенном для оценки факторов риска нового коронавируса. Около 150 тыс. человек, в том числе 2 тыс. с положительным результатом теста на коронавирус, ответили в интернете на подробную анкету о своих привычках", - говорится в статье.

"Анализ ответов показывает, что постоянные потребители жира печени трески реже заражаются, а при заражении переносят болезнь в менее тяжелой форме, чем другие, - говорится в статье. "Разница не астрономическая, но достаточно существенная для того, чтобы мы могли рассмотреть ее поближе", - отмечает Арне Сораас, врач и исследователь из отделения микробиологии университетской больницы Осло.

"Такой результат его не удивляет. Жир печени трески богат витамином D. "Его важность в предотвращении инфекций дыхательных путей хорошо известна", - напоминает врач.

"(...) По крайней мере, каждый пятый норвежец употребляет жир печени трески каждый день", - говорит Арне Сораас. У него в холодильнике тоже есть бутылочка "для детей". Весной он сам начал принимать его ежедневно", - пишет Le Monde.

"(...) Норвегия преуспела в борьбе с эпидемией нового коронавируса. Благодаря введенному в марте частичному карантину в сочетании с массовым скринингом удалось быстро ограничить распространение вируса. Королевство также сумело противостоять второй волне, имея один из самых низких показателей заболеваемости в Европе (130 случаев на 100 тыс. жителей, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний). Всего заразились 25 тыс. человек, 285 умерли", - отмечает автор статьи.

"Еще слишком рано говорить, действительно ли ответственным за эти хорошие показатели является жир печени трески. Арне Сораас не исключает, что его постоянными потребителями являются те, кто лучше заботится о своем здоровье и принимает максимальные меры предосторожности против вируса. Для нужд исследования половина кандидатов получит по почте бутылки с жиром печени трески, покрывающие ежедневное потребление на 6 месяцев. Остальным будет отправлено плацебо из кукурузного масла. За участниками будут наблюдать два года", - говорится в публикации.

"(...) Мы рассмотрим эффективность продукта в борьбе против нескольких респираторных инфекций и его побочные эффекты, и мы опубликуем результаты, даже если они окажутся отрицательными", - подчеркивает Арне Сораас.

"Менее чем за сутки после объявления о начале исследования 20 тыс. человек уже вызвались добровольцами. Чтобы не исказить результаты, теперь перед учеными стоит сложная задача - найти норвежцев, которые еще не потребляют регулярно жир печени трески", - резюмирует Анна-Франсуаза Ивер.