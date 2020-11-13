Мог ли Covid скрываться в животных?

"Недавний массовый забой миллионов норок в Дании показывает, что страх передачи Sars-Cov-2 между животными и людьми вполне реален", - пишет Liberation.

"(...) Этот эпизод побудил ветеринарные и медицинские академии порекомендовать государствам "усилить эпидемиологический надзор [...], в частности, за семейством куньих (норки, хорьки, барсуки, выдры, скунсы...)", а инфицированным людям в отношении их домашних животных соблюдать "те же барьерные меры", что и в отношении людей. "Вполне возможно, что домашние животные сыграли роль в передаче Covid в определенных семьях", - объясняет Алексис Леку, директор по науке в Зоологическом парке Парижа. Чтобы избежать этого, он проверил 100 животных из Венсенского зоопарка, и у всех был отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в статье.

"К счастью, под прицелом оказались не все животные. Свиней, кур, коров, судя по всему, это не касается. Наблюдались заражения у кошек и собак, но особенное беспокойство вызывают куньи. Кстати, хорек используется в качестве лабораторной модели для понимания инфекции Sars-Cov-2", - указывает автор статьи Оливье Моно.

"Во Франции до сих пор насчитывается 60 тыс. домашних хорьков", - констатирует Жиль Сальват, директор по охране здоровья и благополучия животных во Французском агентстве по вопросам продовольствия, окружающей среды и гигиены труда и безопасности (ANSES).

"Помимо домашних животных, особую озабоченность вызывают крупные фермы с большим количеством животных на очень маленьких площадях. Там вирус пользуется преимуществом близости, сразу переходит от одной особи к другой и быстрее развивается", - говорится в публикации.

"(...) В этом контексте датчане наблюдали за появлением штамма вируса, содержащего четыре мутации в известном "спайк"-протеине, который служит средством проникновения в клетки человека. "Они протестировали сыворотку девяти пациентов, излеченных от Covid-19, и обнаружили, что вирус у норки нейтрализуется хуже, чем вирус, циркулирующий у людей", - объясняет Жиль Сальват. Это только предварительные результаты, но во избежание появления нового штамма, потенциально устойчивого к будущей вакцине (нацеленной на "спайк"-протеин) или не обнаруживаемого диагностическими тестами (которые также основаны на "спайк-протеине), власти страны приняли решительные меры: массовый забой животных и карантин для людей. Этим новым штаммом были инфицированы 12 человек", - отмечает журналист.

"Массовый забой показывает, что к вопросу о том, какие виды животных служат резервуаром для вируса, относятся очень серьезно. Но и здесь необходимо координировать усилия на международном уровне. И Жиль Сальват, и Алексис Леку сожалеют о том, что предоставляется очень мало информации о мониторинге норковых ферм в Китае или, например, питомников енотовидных собак в России. В конечном счете, речь идет о том, чтобы понять, откуда взялся этот Sars-Cov-2 (гипотеза с панголином, кажется, исключена), с тем, чтобы избежать второй вспышки пожара", - резюмирует Оливье Моно.