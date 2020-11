13 ноября 2020 г. Майк Бейкер | The New York Times К нам вторгаются? Американские суда столкнулись с российской агрессией возле Аляски "Команда Bristol Leader прокладывала свою длинную сеть для ловли трески на рыболовной территории США в Беринговом море, когда по УКВ-радио затрещал голос и начал отдавать команды: Корабль в опасности, сказал он, и должен уйти. Предупреждения, поступавшие на смеси русского и английского с акцентом с самолета, гудящего над головой, становились все более конкретными и настойчивыми. Голос сказал, что поблизости находится подводная лодка. Запускаются ракеты. Покиньте этот район", - сообщает The New York Times. "Другие американские рыболовные суда, разбросанные на расстоянии более 100 миль в открытом море, получали аналогичные сообщения. Капитан Стив Эллиот ошеломленно стоял на траулере Vesteraalen, когда три российских военных корабля подошли, отдавая собственные приказы. На корабле Blue North команды с российского самолета заставили капитана Дэвида Андерсона связаться с Береговой охраной США, чтобы узнать, как защитить свою команду из 27 человек. "Это было, мягко говоря, страшно, - признался капитан Андерсон. - Береговая охрана ответила: просто делайте то, что они говорят". "Российские военные операции в августе в американской экономической зоне у побережья Аляски стали последними в серии обострившихся столкновений в северной части Тихого океана и в Арктике, где отступление полярных льдов продолжает привлекать новый торговый и военный трафик. В этом году российские военные направили новый атомный ледокол прямо к Северному полюсу, десантировали парашютистов на архипелаг в Заполярье, чтобы провести учебный бой, и российские бомбардировщики неоднократно пролетали на границе воздушного пространства США", - напоминает издание. (...) "Действия России в Арктике означают растущее военное присутствие у северных дверей Америки. По словам контр-адмирала Мэтью Т. Белла-младшего, командующий округом Береговой охраны, который контролирует Аляску, не было неожиданностью видеть российские силы, действующие в Беринговом море летом, но "удивлением стало то, насколько агрессивно они действовали с нашей стороны от морской границы". "В воздухе американские самолеты на Аляске обычно перехватывают около полдесятка приближающихся российских самолетов в год (...), но в этом году это число увеличилось до 14 (...), - указывает газета. - Россияне отремонтировали и восстановили десятки военных постов в арктическом регионе, в том числе на острове Врангеля, примерно в 300 милях от побережья Аляски, и разработали планы по контролю над появляющимися навигационными маршрутами, которые будут обеспечивать движение через Берингов пролив между Аляской и Россией". "Этим летом российские военные действовали в Беринговом море, где находится крупнейшая в Америке зона рыбного промысла (...). Этот район является выходом США к арктическим водам (...). Территориальные воды США простираются на 12 морских миль от побережья страны, но коммерческие суда оперируют еще дальше в пределах исключительной экономической зоны США, территории, простирающейся примерно на 200 миль от берега, где страна может ловить рыбу или добывать природные ресурсы без иностранной конкуренции, но не может запретить проход международных судов", - передает газета. "Российское военное руководство говорит, что учения в Беринговом море не похожи ни на что из того, что они делали раньше в регионе. Оно заявило, что цель этих усилий - подготовить силы для обеспечения экономического развития в арктическом регионе, а официальные лица США признали, что русские имеют право на транзит через воды", - говорится в статье. (...) "Тим Томас, американский капитан рыболовного судна Northern Jaeger, столкнулся с действиями России 26 августа, когда его корабль находился на расстоянии более 20 морских миль в пределах экономической зоны США. По его словам, после того, как российский самолет приказал капитану Томасу покинуть этот район, он ответил, что находится в американской зоне, а не с российской стороны, и что русские не могут приказать ему уйти. В этот момент, сообщил он, присоединился российский военный корабль и отдал аналогичные приказы". "В этот момент я задался вопросом: "Что здесь происходит? К нам вторгаются?" - рассказал капитан Томас в интервью. Капитан Томас сказал, что связался с Береговой охраной, но ее представители, по его словам, похоже, не знали о российских операциях. Они сказали ему, что он несет ответственность за безопасность своей команды. Но он не хотел уходить: они нашли одни из лучших рыбных мест за сезон, а россияне приказали ему не возвращаться на эти продуктивные участки в течение девяти дней". "Россияне, которые проводили военные учения, известные как "Океанский щит", в которых участвовало около 50 боевых кораблей и 40 самолетов, действующих в Беринговом море, были непреклонны, и их предупреждения становились более интенсивными. Американские чиновники заявили, что в тот день российская подводная лодка запустила крылатую ракету из Берингова моря", - сообщается в газете. "Думая о безопасности 130 человек на своем судне, капитан Томас, в конце концов, решил уйти. По его оценкам, вынужденный уход обошелся его компании в более чем 1 млн долларов убытка". (...) "Представители Береговой охраны заявили, что Россия уведомила правительство США о том, что ее учения частично будут проходить на отрезке рыболовной зоны. Но федеральные чиновники не уведомили операторов коммерческого рыболовства о запланированных учениях. Представители Береговой охраны сообщили, что работают над тем, чтобы в будущем уведомления доходили до нужных людей. Они также заявили, что американские рыболовные суда не обязаны выполнять какие-либо приказы иностранной структуры, требующей покинуть американские рыболовные территории. Но в прошлом месяце в служебной записке для представителей рыболовной индустрии в северной части Тихого океана, в которой излагалось, что произошло в Беринговом море, Береговая охрана также предупредила, что "безопасность жизни на море всегда должна иметь первостепенное значение в управлении безопасной навигацией любого судна в открытом море, и ответственность за это несет мореход, который не понаслышке знает ситуацию". "По мере того, как Россия наращивает свое присутствие в регионе, американские чиновники активизировали свои собственные усилия", - пишет газета, указывая, что теперь у Береговой охраны (...) "есть возможность построить шесть новых ледоколов (У России их десятки). Соединенные Штаты также обсуждают северный глубоководный порт, возможно, около Нома. В настоящее время ближайший стратегический порт находится в 1300 морских милях от Анкориджа. На Аляску уже приходится относительно большая часть военных расходов США, с базами, обслуживающими ВВС и армию, в Анкоридже и Фэрбенксе или рядом с ними". "В этом году самолеты на Аляске неоднократно поднимались в воздух, чтобы перехватить российские самолеты, движущиеся в направлении воздушного пространства США. Но самолетам, взлетающим с внутренних баз, может потребоваться более 90 минут, чтобы добраться до побережья Аляски, сообщил генерал-майор Скотт Клэнси, канадский офицер, который является директором по операциям в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)". Генерал Клэнси указал, что (...) во время столкновения в прошлом месяце четыре российских самолета провели в этом районе около 90 минут и ни разу не пересекли воздушное пространство США. Но генерал Клэнси сказал, что было ясно, что русские одновременно проверяют возможности NORAD и демонстрируют свои собственные, увеличивая частоту и сложность своих подходов". "Этот противник - этот конкурент, Россия - продвинулся по всем фронтам, - подчеркнул он. - Мы оказываемся в новой эре великодержавного соперничества. Россия явно хочет быть в нем конкурентом". (...) В написании статьи принял участие Иван Нечепуренко. Источник: The New York Times