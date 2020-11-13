Вирус "Сеул" впервые обнаружен у молодой пациентки в Германии

"Некоторое время ей пришлось провести в реанимации: ученые обнаружили у молодой женщины из Нижней Саксонии вирус "Сеул" - она заразилась им от домашней крысы", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Ученые уже неоднократно предупреждали об опасности вирусов, которые могут передаваться от животных человеку. Но лишь после того, как на мир обрушилась пандемия коронавируса, человечество, кажется, осознало, к каким последствиям могут приводить так называемые зоонозы. ВИЧ, лихорадка Эбола или SARS - все они пришли из животного мира. Таким образом, коронавирус, источником которого предположительно стал рынок животных в Китае, - не первый зоонозный вирус. И не последний", - указывает издание.

"Как сообщили исследователи из берлинской клиники Charité и Института Фридриха Леффлера на острове Римс в Германии впервые зафиксирован случай передачи вируса "Сеул" от животного человеку. Вирус, принадлежащий к семейству хантавирусов, был обнаружен у домашней крысы и ее хозяйки в Нижней Саксонии. Болезнь распространена в Азии и высокозаразна. Болезнь молодой жительницы Германии протекала тяжело, и ей пришлось проходить лечение в отделении интенсивной терапии", - пишет Der Spiegel.

"Передача вируса "Сеул" может повлиять на обращение с дикими и домашними крысами. "Раньше о заражениях хантавирусом речь шла в связи с контактом с мышами. Теперь же возможность заражения им нужно принимать во внимание и в связи с контактом с дикими и домашними крысами", - сказал Йорг Хофманн, руководитель Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам при Charité. По его словам, обнаружение вируса в организме домашней крысы также означает, что при продаже этих животных вирус может быть экспортирован в любой регион мира. Поэтому при содержании крыс нужно быть осторожными".

Вирус "Сеул" часто приводит к тяжелым заболеваниям. Пациентка из Нижней Саксонии была вынуждена провести несколько дней в отделении интенсивной терапии в связи с острой почечной недостаточностью, говорится в статье.

"Очевидно, вирус попал в Европу вместе с зараженными дикими крысами на кораблях, однако до сегодняшнего дня его не выявляли в Германии, сказал Хофманн. Предположительно, зараженная крыса пациентки была привезена в Германию из другой страны. Женщина купила животное за 2-3 недели до болезни".

"Частота заражения хантавирусами варьируется в Германии от 200 до 3 тыс. случаев в год. По словам Хофманна, это зависит от количества выпавших осадков. Если осадков много, то у мышей достаточно пищи и они активно размножаются. Передача вирусов человеку происходит через испражнения животных", - поясняет издание.

"Однако ученые подчеркивают, что большинство вирусов животного мира безобидны для человека. Тем не менее вновь и вновь происходят драматичные вспышки заболеваний - впрочем, чаще всего речь идет о единичных случаях. Так, несколько лет назад в земле Саксония-Анхальт умерли заводчики белок. От привезенных из Южной Америки животных они заразились борнавирусом, который привел к смертельному энцефалиту", - пишет Der Spiegel.