Авторитарный Абсурдистан

"Справки для того, чтобы выйти из дома, пробежки только перед домом, охранники для игрушек: французский локдаун настолько репрессивен, что отвергаются и целесообразные правила", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Когда несколько дней назад Бетти Белльон-Журдан выходила из моря в Биаррице на западе Франции, на берегу ее ждали четверо полицейских: во время локдауна у 93-летней женщины есть право сидеть на пляже, но нет права плавать в воде", - передает журналистка Анника Жорес. Женщина объяснила полицейским, что купание в море необходимо ей для лечения невропатии, однако они сослались на соответствующее распоряжение о запрете любых водных видов спорта.

"Отряд полиции ради горстки пенсионеров на пляже протяженностью в несколько километров - одно из последствий многих авторитарных правил парижского правительства, направленных на борьбу с коронавирусом. Каждый раз, когда граждане покидают свои дома, они должны оформлять справку, в которой должны сами расписаться и объяснить, зачем они выходят из дома. Например, одну справку для того, чтобы отвести детей в школу, вторую - чтобы купить сироп от кашля в аптеке, третью - чтобы купить багет, четвертую - чтобы пойти на работу. Также и передвигаться французы могут лишь ограниченно: заниматься спортом им разрешено лишь час и в радиусе одного километра от дома", - поясняет издание.

"Это приводит к тому, что бегающие люди толпятся на улицах вместо того, чтобы бегать на природе. И к тому, что, как предполагают медики, люди перестают доверять и целесообразным правилам, например, о том, что следует отказаться от привычных поцелуев при встрече. Это подтверждает и новое исследование: "Более 60% французов указывают, что больше не придерживаются правил - это в два раза больше, чем во время первого локдауна", - говорится в статье.

"Двое из трех опрошенных также не верят, что президенту Эммануэлю Макрону удастся благополучно побороть кризис. Ведь итоги во Франции катастрофические: хотя весной и сейчас страна дала один из самых авторитарных ответов на коронакризис, по числу умерших она сегодня обошла более расслабленную Швецию".

"Сначала две недели назад Макрон ввел четырехнедельный локдаун. Работали только супермаркеты и аптеки, более мелкие магазины, например, книжные лавки или магазины обуви, были закрыты. (...) Затем правительство приняло решение о еще одном запрете: теперь и супермаркеты не должны продавать книги, игрушки, одежду и обувь. Перед зимними сапогами или полками с плюшевыми медведями теперь стоят предупредительные таблички или охранники, чтобы покупатели не купили ничего запрещенного".

"Хочется смеяться, но мы дошли до опасного абсурда", - говорит философ и писательница Аида Н?Диай . Именно правило о необходимости оформления справок профессор считает опасным: по ее мнению, оно закрепляет в головах людей постоянный самоконтроль, оправдание перед государством. "Грань, перешагнув которую, можно оказаться вне закона, стала очень тонкой. Для этого достаточно прогулки без секундомера", - говорит она. (...) К взрослым, по словам философа, относятся, как к детям. В результате они и реагируют, как дети: устраивают бунт и нарушают даже целесообразные правила, например, о соблюдении дистанции".

"Политика Макрона по борьбе с коронавирусом действительно является практически монархической, - отмечает издание. - Масштабные решения о локдауне или ограничении передвижения принимаются в Совете по обороне, где сидят несколько министров, административных служащих и офицеров. Парламент не может участвовать в обсуждениях, не может голосовать".

"Занимающаяся плаванием Бетти Белльон-Журдан получила от своего врача справку о том, что плавание необходимо для ее здоровья. (...) "В каком государстве мы живем, если плавающих пенсионеров выводят из моря отряды полиции?", - задается вопросом врач. Между тем министр спорта в Париже разъяснила, что люди с хроническими заболеваниями могут продолжать заниматься спортом. Но для этого всем, как и Белльон-Журдан, понадобится новая справка", - пишет Die Zeit.