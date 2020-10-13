Противоположности не притягиваются: ученые утверждают, что люди выбирают себе партнеров с похожими чертами лица

"Этот феномен завораживал ученых на протяжении десятилетий - что пары со временем становятся похожими внешне. Эта идея впервые возникла в 1987 году, когда исследователи из Мичиганского университета предположили, что годы общих эмоций приводят к более близкому сходству из-за схожих морщин и выражений лица", - пишет Daily Mail.

"Теперь команда из Стэнфордского университета еще раз взглянула на эту теорию и обнаружила, что люди не становятся со временем более похожими на свою вторую половинку, а сразу выбирают ее из-за схожих черт лица. Это открытие заставляет предположить, что люди ищут партнера с чертами, похожими на свои, так же, как когда речь идет о поиске партнера с такими же ценностями и личностными качествами", - говорится в статье.

"Команда из Мичиганского университета выдвинула теорию о том, что пары со временем приобретают схожие черты, использовав фотографии пар, когда они впервые поженились, и 25 лет спустя. Сравнив изображения, ученые пришли к выводу, что "действительно, после 25 лет совместного проживания наблюдается увеличение внешнего сходства ".

"Черты лиц двух человек, которые живут друг с другом в течение более длительного периода времени, благодаря повторяющейся эмпатической мимикрии, становятся физически похожими, - говорится в исследовании 1987 года. - Таким образом, сходство в семье может быть связано не только с общими генами, но и с длительным социальным контактом".

"Идея о том, что люди похожи на свою половинку, отмечается и среди звездных пар, включая актера Дензела Вашингтона и его жену Полетту Вашингтон, Кристен Белл и Дакса Шепарда, а также певицу Кристину Агилеру и ее партнера Мэтью Ратлера", - подчеркивается в публикации.

"Тем не менее, группа из Стэнфордского университета вновь открыла дело 1987 года, чтобы оценить, насколько оправданы эти выводы. Они обнаружили, что "хотя в начале брака лица супругов похожи, со временем они не становятся более похожими", говорится в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

"В этом исследовании изучались изображения лиц 517 пар, сделанные в начале их брака, а затем через 20-69 лет", - пишет газета, указывая, что в первой части исследования внешнее сходство людей на изображениях оценивали добровольцы, а во второй части использовалась технология распознавания лиц. (...) "Мы не находим доказательств в поддержку широко распространенной гипотезы о внешнем виде: лица супругов похожи, но не становятся более похожими во временем", - пишут в своем докладе ученые из Стэнфорда.

"Это ставит внешность в один ряд с другими аспектами, такими как интересы, характер, интеллект, отношения, ценности и благополучие, которые демонстрируют первоначальное сходство, но не становятся более схожими со временем", - отмечается в статье.