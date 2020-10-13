Коллективный иммунитет - не что иное, как самообман

"У Всемирной организации здравоохранения есть моральные возражения, однако все большую популярность набирает умозрительный эксперимент: может ли естественный "коллективный иммунитет" остановить пандемию? Ответ однозначен", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В то время как распространение Sars-CoV-2 снова набирает обороты почти повсюду, трое ученых - эпидемиолог из Оксфордского университета, медик из Гарвардского университета и экономист из Стэнфордского университета - подписали документ, курсирующий в высших политических кругах как The Great Barrington Declaration ("Декларация Грейт-Баррингтон") и призванный заставить политиков изменить свои взгляды на пандемию. В интернете эту петицию, речь в которой идет о коллективном иммунитете, подписали уже более 200 тыс. людей, отмечает издание.

"Идея заключается в том, что, когда у определенной части населения сформируется иммунитет, инфекция больше не будет распространяться экспоненциально. После преодоления пороговых значений заражения будут возможны, однако большинство из них не будут провоцировать возникновение новых цепочек заражения. Индекс репродукции вируса будет составлять до 1", - поясняет издание.

"(...) То есть большая часть людей должны радостно заражаться, вести обычную жизнь и формировать коллективный иммунитет, в то время как люди из групп риска должны быть максимально изолированы. Как именно этого можно достичь, остается неясным. Как на несколько месяцев можно изолировать миллионы людей в возрасте старше 60 лет, в том числе онкобольных, людей с мультиморбидными состояниями или большим весом? - задается вопросом издание. - О них в "Декларации Грейт-Баррингтон" не сказано ни слова. Однако известно, что часть населения, для которой Covid-19 представляет угрозу, почти нигде не является незначительной группой. Так, в Европе в зависимости от возрастной структуры общества и состояния его здоровья она составляет от четверти до третьей части населения".

К тому же, продолжает издание, отсутствуют однозначные данные об антителах и связанным с ними иммунитетом к Covid-19. "В новом метаанализе почти 7 тыс. исследований об антителах, опубликованных на конец августа, нашлось лишь 22 исследования, в которых была изучена репрезентативная выборка. Китайские исследователи, как и ВОЗ, указывают в опубликованном на сайте medRxiv метаанализе на "крайне низкое качество" имеющихся на сегодняшний момент исследований об антителах".

"Обзор показал, что в среднем с Sars-CoV-2 контактировали, вероятно, менее 10% людей. Лишь в отдельных регионах заразилось гораздо больше людей - но почти нигде не были достигнуты рассчитанные эпидемиологами пороговые значения, необходимые для формирования коллективного иммунитета. Они предположительно составляют от 40 до70% - в зависимости от многих факторов: от того, насколько мобильны люди, как и где они контактируют друг с другом, какой защитой они пользуются, насколько они "вооружены" в иммунологическом смысле и даже от того, сколько людей живут в семьях и сколько имеется безработных".

"Вопрос заключается и в том, защищает ли вообще полученный иммунитет? Нейтрализующие антитела (прежде всего иммуноглобулины G) являются решающим оружием для того, чтобы остановить вирус в организме. После заражения они вырабатываются в организме в зависимости от тяжести проявляющихся симптомов Covid-19. Но уже через несколько месяцев, возможно, через полгода, количество антител уменьшается настолько, что все более вероятным становится повторное заражение. Отдельные случаи повторного заражения действительно уже описаны", - указывает издание.

"С другой стороны критики локдауна надеются, что у многих людей имеется перекрестный иммунитет, и защиту организма, благодаря предыдущим контактам с родственными коронавирусами, обеспечат "старые" клетки иммунной системы.(...) Однако гарвардский эпидемиолог Марк Липсич и Шейн Кротти из Института иммунологии в Ла-Хойя продемонстрировали в журнале Nature Reviews Immunology (...), что кросс-реактивные Т-клетки встречаются в малом количестве и их почти нет на слизистой верхних дыхательных путей, первого эпицентра размножения вируса, то есть "память" Т-клеток вряд ли остановит распространение вируса. Если они и играют какую-либо роль, то скорее лишь в ограниченной степени смягчают тяжесть течения Covid-19 у людей с хорошим иммунитетом", - говорится в статье.

К тому же исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что чрезмерная выработка определенных цитокинов, сигнальных веществ иммунной системы преимущественно типа TNF-a, сдерживает образование клеток памяти иммунной системы. "Вероятно, после того, как вирус начинает размножаться, как в лимфатических узлах, так и в селезенке подавляется выработка В-клеток. Это клетки иммунной системы, ответственные за поддержку антител к Sars-CoV-2. Этот эффект, возможно, объясняет, почему после Covid-19 нейтрализующие антитела исчезают так быстро".

"Вывод: обеспечить коллективный иммунитет, на который надеются критики ограничительных мер, вероятно, можно лишь с помощью искусственных вакцин. Вакцины, если они эффективны и безопасны, своевременно и, стоит надеяться, эффективно запустят иммунную реакцию на вирус", - заключает FAZ.