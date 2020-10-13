США: случай повторного заражения Covid-19

"(...) Американец заразился Covid-19 два раза с интервалом в полтора месяца, и повторное заражение оказалось более тяжелым, чем первое. В исследовании, опубликованном во вторник, 13 октября, подробно описывается данный случай повторного заражения, представляющий собой один из пяти случаев, выявленных в мире на сегодняшний день", - пишет Le Figaro.

"Существует еще много неизвестного как о заражениях SARS-CoV-2, так и о реакции иммунной системы, но наша работа показывает, что предыдущее заражение не обязательно может защитить от будущей инфекции", - отметил профессор Марк Пандори, ведущий автор исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. То есть, предполагается, что "люди, у которых был положительный результат теста на SARS-CoV-2, должны продолжать принимать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование, ношение маски и мытье рук", поскольку возможно повторное заражение, продолжил профессор Пандори.

"(...) По данным медицинского журнала, на данный момент подтверждено пять случаев повторного заражения: в Гонконге (речь шла о первом случае, о котором объявили 24 августа), в Бельгии, Нидерландах, Эквадоре и американском штате Невада (именно этот случай является предметом нового исследования). "Это не означает, что их больше нет, в частности, потому, что многие случаи Covid-19 протекают бессимптомно" и поэтому их трудно обнаружить, - все же предупредил профессор Пандори, эксперт из Университета Невады", - говорится в статье.

" (...) Данный случай произошел с 25-летним жителем штата Невада, у которого не было диагностировано никаких иммунных нарушений или других заболеваний, предшествующих его инфекции Covid-19. 18 апреля у него впервые обнаружили положительный результат теста при наличии некоторых симптомов (боль в горле и головная боль, кашель, тошнота, диарея). Его поместили в отдельную палату, и его состояние улучшилось. Затем дважды его тест на коронавирус давал отрицательный результат. Но через 48 дней, 5 июня, его тест снова дал положительный результат, на этот раз у него проявились более тяжелые симптомы, включая затрудненное дыхание, что потребовало его экстренной госпитализации с кислородной поддержкой. С тех пор этот пациент выздоровел", - указывает издание.

"Генетический анализ показал, что две последовательные инфекции были вызваны двумя разными штаммами коронавируса SARS-CoV-2, что важно для уверенности в том, что это действительно повторное заражение, - говорится в публикации. "Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, насколько долго сохраняется иммунитет к SARS-CoV-2 и почему некоторые из повторных заражений, хотя они и редки, проявляются серьезнее", - сказал профессор Пандори.