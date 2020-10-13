Перед лицом второй волны Covid-19 Москва отказывается принимать драконовские меры

"(...) Наблюдать за санитарным и политическим состоянием России во время второй волны Covid-19 - все равно что играть в игру "Найди семь отличий". За исключением некоторых деталей, ситуация осенью является копией той, которая преобладала весной, когда страна столкнулась с эпидемией, обрушившейся на нее на несколько недель позже, чем на Европу", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(...) Однако во время весеннего пика эпидемии Россия приняла драконовские меры. Подавляющее большинство магазинов и культурно-досуговых учреждений были закрыты, а десятки миллионов россиян подверглись строгому карантину. Эти меры были внезапно отменены в июне, перед проведением голосования по конституционной реформе, предоставляющей президенту Владимиру Путину право оставаться у власти до 2036 года", - говорится в статье.

"Сегодня суровые меры уже не в ходу. Хотя с марта границы страны закрыты, Россия, похоже, живет беспечно. Даже в Москве, где своей особой осторожностью отличился мэр Сергей Собянин, обстановка резко изменилась. Закрытие баров или ночных клубов, которые часто бывают переполнены, даже не стоит на повестке дня, а обязанность носить маски в транспорте, строго соблюдаемая весной, стала очень условной", - комментирует Виткин.

"(...) Власти, судя по всему, делают ставку на то, что опыт, полученный весной, позволит выдержать вторую волну. Один московский врач подтвердил корреспонденту Le Monde, что преобразование больниц в структуры, предназначенные для лечения Covid-19, происходит "намного эффективнее и спокойнее", чем тогда, хотя защитного оборудования по-прежнему не хватает. Этот врач говорил на условиях анонимности, поскольку многих медработников наказывали за общение с прессой".

"В пятницу официальный представитель Кремля заявил, что, если ситуация будет и дальше ухудшаться, то это потребует "каких-то действий и решений", но не уточнил, каких именно. Владимир Путин мало высказывается по этому поводу. В конце августа он объяснил появление второй волны коронавирусной инфекции в Европе "индивидуализмом", который царит на западе континента. Сам он, как сообщает издание "Проект", перед личной встречей вынуждает своих собеседников проходить карантин", - передает автор статьи.

"Основная часть выступлений президента и освещения в СМИ относительно коронавируса касается другого аспекта болезни: вакцины "Спутник V", с помощью которой Россия намерена сыграть ведущую роль на мировой арене", - указывает издание.

"(...) Экономическое положение также способствует нежеланию властей снова снижать активность в стране. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2020 году падение валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить от 4% до 5%. Количество бедных (живущих с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в 138 евро) также увеличилось на 1 млн и достигло 20,5 млн человек", - сообщает журналист.

"Неопределенность нынешней ситуации также объясняется стойким недоверием людей к публичным выступлениям. Так, показатели смертности с апреля по август выявляют избыточную смертность по сравнению с предыдущим годом на 11,5% (+ 27,8% в Москве, + 51,5% в Чечне). По мнению демографа Алексея Ракши, эти данные показывают, что количество смертей от коронавируса было как минимум в два раза больше, чем сообщали российские власти. С момента начала пандемии низкая смертность (менее 23 тыс. смертей) всегда считалась признаком успеха России", - резюмирует Бенуа Виткин.