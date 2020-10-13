Незримая война

"Армения и Азербайджан ведут опасную борьбу за Нагорный Карабах. Теперь в нее вмешиваются и соседи", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Эта война опасна, потому что она разыгрывается сразу на трех уровнях: геополитическом, военно-политическом и внутриполитическом", - отмечают журналисты Михаэль Туманн и Озлем Топчу. При этом "исторически Армения и Азербайджан расположены на стыке трех бывших империй: Российской, Османской и Персидской. В этой истории найдется достаточно материала для разжигания текущего конфликта", - говорится в статье.

"(...) Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью газете Bild, что "спустя 100 лет Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить геноцид армян, произошедший в 1915 году". Анкара действительно поддерживает в этой войне Азербайджан как "братское государство" и осуждает Армению за ее "провокации". Турция, заявил президент Тайип Эрдоган, "всегда будет стоять на стороне Азербайджана". Он имеет в виду предоставление услуг военных консультантов, а также оборонных товаров, прежде всего оснащенных оружием беспилотников, нового популярного экспортного продукта Турции. С помощью этих дронов турецкая армия уже повлияла решительным образом на гражданскую войну в Ливии", - пишет издание.

"В Турции и Азербайджане проживают в основном мусульмане, в Армении - христиане, однако на самом деле эта война мало связана с религией, - указывают авторы статьи. - Верующего Эрдогана и светского президента Азербайджана Алиева родом из СССР связывает не их вера. (...) Турки в большинстве своем - сунниты, азербайджанцы - преимущественно шииты".

"Здесь речь идет о геополитическом влиянии, и в последнее время в регионе сложились неожиданные альянсы. Ведь в последние годы еще более важную роль, чем военная помощь Турции, сыграли для вооружения Азербайджана поставки оружия из Израиля. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, 60% импортируемого вооружения Азербайджан получает из Израиля. То, что Израиль поставляет оружие светскому государству с шиитским населением, которое в свою очередь также поддерживается Турцией, с которой Израиль с некоторых пор поддерживает скорее напряженные отношения, показывает, насколько сложна ситуация на Кавказе. Также шиитский Иран наблюдает за всем с большим недоверием. О предполагаемых мотивах Израиля израильская газета Haaretz написала, что Азербайджан - это задняя дверь, которую хотят оставить открытой для спецопераций против Ирана. Кроме того, Израиль закупает у Азербайджана нефть - оружие в обмен на нефть, зарекомендовавшая себя модель".

"Таким образом, на Южном Кавказе сталкиваются интересы Израиля, Ирана, Турции и России. В ходе стремительных перемен и перераспределения власти на Ближнем Востоке Москва и Анкара развили стратегическое партнерство - и часто, как и Иран, выступают против Запада. Но все чаще они становятся и конкурентами. Недавно это можно было наблюдать в Северной Сирии и в Ливии. А теперь и на Кавказе", - указывает издание.

"Впрочем, Россия выступает здесь в непривычной роли, - рассуждают авторы статьи. - На Ближнем Востоке и на Украине Владимир Путин намеренно разжигал конфликты, чтобы защитить или расширить свою зону влияния. Иначе на Кавказе: в Москве знают о мощной взрывной силе местных конфликтов. Поэтому Россия разговаривает с обеими сторонами и пытается снизить напряженность. Путин ведет себя осторожно. Для него непривычно, что он не может контролировать конфликт. В Армении находятся две российские военные базы как минимум с 3,5 тыс. солдатами, и Россия заключила со страной оборонительный союз. В то же время Москва поставляет оружие и Азербайджану. Хотя Россия крепко привязала к себе Армению, она следит за тем, чтобы в результате не потерять богатый сырьем Азербайджан".

"С премьером Армении Николом Пашиняном Путин ведет себя дистанцированно, не в последнюю очередь потому, что в 2018 году тот пришел к власти в ходе продемократической революции, что Путин не ценит. С азербайджанцем Ильхамом Алиевым его связывает тяга к авторитаризму, но Путина раздражают и его особенности как правителя богатой сырьем страны на побережье Каспийского моря. По-настоящему теплые отношения Путин не поддерживает ни с одним из двух глав государств. Пожалуй, он осуществил бы военное вмешательство, если бы под угрозой оказался не только Нагорный Карабах, но и сама Армения. В ином случае он хочет прекращения боевых действий".

"Эта война может стать угрозой и для людей, иммигрировавших в Европу, - продолжает издание. - Геополитика может быстро превратиться во внутреннюю политику. Это объясняет то, почему турецкий президент подхватывает любой потенциальный конфликт и риторически использует его в своих целях перед сторонниками на родине (...)".

"Везде, где присутствуют армянские и турецкие сообщества, обсуждается Нагорный Карабах. И чем лучше они интегрированы и организованы, тем большее влияние они могут оказывать на лиц, принимающих политические решения, и тем вероятнее поднимется уровень стресса для общества", - указывают журналисты. При этом, отмечает издание, во Франции проживает около полумиллиона армян, в Германии - около 3 млн людей с турецкими корнями, в самой Турции живут сегодня около 70 тыс. армян, большинство из них в Стамбуле.

"Большинство турок не имеют представления об Азербайджане, ничего не знают о его населении, его истории или культуре. Они видят его разве что по телевидению, когда снова наступает война. Но тем не менее ни один турок не сомневается в глубокой дружбе", - написала недавно турецко-армянская газета Agos, издаваемая в Стамбуле. "Между тем с армянами они живут вместе сотни лет и знают их, отметила газета. Но именно из близости выросла отчужденность - и ненависть, - заключает Die Zeit. - Проклятие всего региона. Которое может быстро привести к новому бедствию".