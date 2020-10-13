"То, что сейчас происходит в Белоруссии, предстоит и нам в России"

"Леонид Волков - руководитель предвыборного штаба российского оппозиционера Алексея Навального и один из его ближайших соратников. Уже год Волков живет в эмиграции. Сейчас он перемещается между местом своего проживания в одном из городов ЕС, который он не хочет называть по соображениям безопасности, и Берлином", - пишет немецкое издание Die Zeit. Журналистка издания Симоне Бруннер побеседовала с Волковым по Skype.

"То, что произошло 20 августа, заставляет нас по-новому оценивать наши риски и угрозы, - отметил Волков. - Если бы раньше кто-то сказал мне, что Владимир Путин попытается отравить Навального "Новичком", я бы посмеялся над ним! Ладно, может быть, я и не посмеялся бы, но я бы не посчитал это возможным. Но именно это произошло".

"Отравление "Новичком" просто не вписывается в наши представления о том, как функционирует система в России. По какому пути Кремль считает возможным идти, а по какому нет. Но мы ошибались в наших оценках. Мы скорее ожидали, что они заведут на нас новое уголовное дело, посадят в тюрьму наших людей и тому подобное. Но покушение на убийство с применением яда - это что-то для спецслужб и их междоусобных войн. Да еще и "Новичок"! Это настоящий террористический акт. Мы не ожидали, что это то, что используется в борьбе с политическими оппонентами", - указал собеседник издания.

"Пока этот режим будет у власти, мы, конечно, не питаем никаких надежд по поводу того, что будет начато расследование и станет известна правда. Сейчас происходит то же самое, что и в случае со сбитым над восточной Украиной самолетом MH17: множество противоречащих друг другу версий, цель которых состоит лишь в том, чтобы скрыть правду", - считает Волков.

Говоря о введении ЕС санкций против России в связи с делом Навального, оппозиционер указал: "Секторальные санкции против экономики не имеют смысла. Эти санкции лишь выгодны для пропаганды. Тогда Путин сможет сказать: посмотрите, Запад сплотился против нас, поэтому нам нужно сплотиться еще сильнее. Примеры Ирана, Северной Кореи и Кубы показывают нам, что санкции приводят именно к укреплению диктатуры. Смысл имеют лишь целенаправленные персональные санкции против конкретных жуликов и воров, против негодяев и тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека. Но, к сожалению, нужно сказать, что именно позиция ЕС в этом вопросе крайне лицемерна".

"Именно жулики и воры отлично знают, как обойти ограничения в законодательстве, например, в отмывании денег. Они хорошо чувствуют себя в Европе, могут отмывать здесь свои деньги, полученные с помощью коррупции, и коррумпировать европейскую политику. Против этого совсем ничего не предпринимается. В этом ничего не изменило и отравление Навального", - констатировал Волков.

Комментируя то, что в интервью изданию Bild Навальный назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера "мальчиком на побегушках у Путина", оппозиционер отметил: "Он выразился абсолютно правильно. Путин собрал вокруг себя настоящую коллекцию бывших политиков и кумиров молодости, от Шредера до Жерара Депардье и Стивена Сигала. Так Путин самоутверждается. Конечно, это следует осуждать и это большой позор".

Говоря о протестах в Белоруссии, Волков указал: "Россия и Белоруссия, несмотря на то, что там происходило в последние десятилетия, являются частью Европы. Важно подчеркнуть, что то, что происходит в России и Белоруссии, неразрывно связано с повесткой европейской политики, не считая поставок нефти и газа. Ведь Путин и Лукашенко не вечные. После них эти страны снова вернутся в лоно европейской цивилизации".

"(...) Путин - младший брат Лукашенко. Путин многому научился у Лукашенко. В частности, методам того, как организовывать и сохранять власть. То, что сейчас происходит в Белоруссии, через несколько лет предстоит и нам в России. Худшее, что может произойти, это если победит Лукашенко. Это будет страшным сигналом: что можно побороть мирные процессы с помощью такого произвола и удержаться у власти с помощью полицейских дубинок", - заявил Волков.