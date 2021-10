13 октября 2021 г. Петр Сауэр | The Guardian Население России переживает самое крупное сокращение в мирное время, показывает анализ "За последние 12 месяцев естественное население России претерпело самое крупное сокращение в мирное время в задокументированной истории в то время, как страна борется со смертоносной четвертой волной пандемии Covid-19, согласно анализу официальной государственной статистики, проведенному известным независимым демографом", - передает The Guardian. "По подсчетам демографа Алексея Ракши, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года естественная численность населения, рассчитанная на основе зарегистрированных смертей и рождений, без учета влияния миграции, снизилась на 997 тыс. человек. Россия стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии: с начала 2020 года здесь зарегистрировано не менее 660 тыс. избыточных смертей, согласно государственной статистике, и это резкое сокращение, похоже, свидетельствует о разрушительных последствиях пандемии для социальной ткани страны, - говорится в публикации. - Предыдущие правительственные доклады показали, что сокращение численности населения в России в 2020 году было в 11 раз больше, чем в 2019 году, до пандемии 2019 года". "Это довольно просто, смертельные случаи, вызванные Covid-19, являются крупнейшей причиной наблюдаемого сокращения, а большинство других факторов остались прежними, заявил Ракша, прогнозист в сфере демографии, который в прошлом году покинул российское государственное агентство Росстат, подвергнув критике статистику информационного центра по коронавирусу. Он отметил, что уровень рождаемости не снизился за последний год, что указывает на то, что сокращение численности произошло из-за роста смертности в России". "Несмотря на широко доступные вакцины, в среду в России было зарегистрировано новое рекордное количество смертей от коронавируса. Россияне по-прежнему скептически относятся к вакцинам российского производства, и полностью вакцинирована лишь треть населения.По словам Ракши, он не видит, как можно улучшить ситуацию, учитывая нынешнюю траекторию нежелания прививаться и отсутствие ограничений", - говорится в публикации. "Ракша считает, что нынешний демографический спад можно сравнить со спадом, наблюдавшимся в период с июля 1999 года по июнь 2000 года, когда население России сократилось на 983 тыс. человек после десятилетия экономической нестабильности, которая привела к резкому падению показателей рождаемости и продолжительности жизни". (...) Общая численность населения России, составляющая около 145 млн человек, меньше, чем в то время, когда Владимир Путин впервые пришел к власти в 2000 году. (...) Однако, несмотря на все усилия государства, в правительственном отчете за 2019 год говорится, что к 2035 году население России может сократиться более чем на 12 млн человек, сообщается в статье. (...) Источник: The Guardian