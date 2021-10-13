Год спустя после убийства Самюэля Пати расследование охватывает информаторов, сообщников и идеологических сторонников

(...) "Это экстраординарное преступление. Необычное по своей ужасности, по той политической, социальной и моральной шоковой волне, которую оно вызвало во французском обществе, а также из ряда вон выходящее по причине продолжающегося расследования, направленного на отслеживание раскрытия фактов и распутывание клубка ответственности. Убийство 47-летнего Самюэля Пати 16 октября 2020 года, за которым последовало его обезглавливание Абдуллахом Анзоровым, 18-летним чеченским беженцем, недалеко от его колледжа в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) отличается простотой и очевидной жестокостью. Тем не менее, реконструировать путь, который привел молодого террориста к учителю истории и географии, чрезвычайно сложно", - пишет журналист Le Monde Кристоф Аяд.

"Это беспрецедентное дело из-за обилия проблематики и вопросов, которые оно поднимает. Оно затрагивает секуляризм, школу, отцовство, распространение информации в социальных сетях", - резюмирует Виржини Ле Рой, адвокат семьи Пати. Беспрецедентно также то, что расследователи совершают постоянное путешествие туда и обратно между реальным и виртуальным мирами. Обмены сообщениями в социальных сетях, следы и содержание которых еще не обнаружены, влекут за собой действия и последствия. Убийство Самюэля Пати не является результатом чисто индивидуальной инициативы. В нем задействована целая сеть информаторов, сообщников по логистике и идеологических сторонников", - говорится в статье.

(...) "Семья Самюэля Пати возлагает большие надежды на это расследование. Она хочет всесторонне понять цепь событий, которые привели к его смерти", - говорит Ле Рой.

"На сегодняшний день обвиняются 16 человек, большинство из них в "соучастии в террористическом убийстве" или во "взаимодействии с преступным террористическим сообществом". Их можно разделить на 4 категории", - указывает автор статьи.

Подстрекатели

"Можно считать, что их трое. Девочка, которая солгала, рассказав о том, что произошло на уроке Самюэля Пати. Ее отец, Брахим Шнина, который опубликовал два видео и несколько сообщений в Facebook против Пати и назвал его "бандитом". Он также разослал эти видео по длинному списку контактов в WhatsApp, предупредив активиста Абдельхакима Сефриуи, который разместил протестное видео на YouTube", - говорится в публикации.

"Дочь Шнины, родители которой разошлись, сейчас живет под судебным надзором за пределами департамента Ивелин. Ей предъявлено обвинение в "ложном доносе", что довольно удивительно, учитывая преобладающую роль, которую она сыграла. Ее лживая история лежит в основе всего дела. Газета Le Parisien сообщила, что девочка призналась в своей лжи во время содержания под стражей в полиции: она не была на уроке Самюэля Пати, о котором она поведала отцу, когда Пати якобы дискриминировал мусульман, попросив их покинуть класс, она лишь передала то, что ей рассказывали одноклассники, посетившие урок накануне. (...) "Разоблачение ее лжи обнадеживает, потому что оно помогает расследованию продвинуться вперед. Но, в сущности, это ничего не меняет", - считает Ле Рой.

(...) "Шнина, обвиняемый в "соучастии в террористическом убийстве", после своего ареста находится в предварительном заключении. Теперь он утверждает, что его ввел в заблуждение рассказ его дочери. "Он занял инфантильную позу жертвы. Он не принимает на себя никакой ответственности", - резко говорит Ле Рой.

(...) "Дело Абдельхакима Сефриуи, 62-летнего пропалестинского активиста, является наиболее сложным. Ему также предъявлено обвинение в "соучастии", он находится в одиночной камере. Его сын описывает его как "морально и физически уставшего человека, также ставшего жертвой трагедии, вызванной сумасшедшим незнакомцем, появившимся из ниоткуда". Говоря более юридическим языком, его адвокат Элиза Арфи осуждает "полное переосмысление понятия соучастия": "Сефриуи никогда не видел Анзорова, никогда не говорил с ним, никогда не писал ему, никогда с ним не контактировал. Не понимаю выбор прокуратуры". (...)

Соучастники по логистике

"Семья Анзоровых, объявленная следователями непричастной к делу, несмотря на подозрения нескольких наблюдателей, покинула Францию и вернулась в Чечню. Двум сообщникам по логистике предъявлены обвинения в "соучастии", один из них чеченец, другой франко-тунисец. Они сопровождали Анзорова в Руан, чтобы купить нож, который использовался при убийстве и обезглавливании", - пишет Le Monde. (...)

Ученики колледжа

"Это одна из самых отвратительных сторон этого дела. Пятерым ученикам среднего учебного заведения Коллеж-Буа-дОльн было предъявлено обвинение в "соучастии в террористическом убийстве". Они показали Самюэля Пати Абдуллаху Анзорову, который обещал им взамен денежную сумму (от 300 до 350 евро). Допросы показали, что Анзоров дал тому, кто представился лидером группы, аванс в размере 150 евро. По их словам, трое учеников поджидали вместе с Анзоровым, спрятавшись за машиной, а двое других стояли на стреме перед колледжем", - описывает автор статьи.

"Согласно информации Le Monde, расследование также показало, что у террориста был телефонный разговор с девочкой, виновной в трагедии, которой один из учеников колледжа позвонил по телефону Абдуллаха Анзорова, чтобы подтвердить свою историю".

"Пятеро несовершеннолетних, все мальчики (двое из которых - мусульмане), были вынуждены покинуть департамент и им запрещено посещать Конфлан-Сент-Онорин и вступать в контакт с другими обвиняемыми. Они были размещены или живут с членами своей семьи и находятся под социально-судебным наблюдением", - говорится в статье.

Сообщники в социальных сетях

"В их случае следственный судья по борьбе с терроризмом использовал квалификацию не как соучастие, а как "взаимодействие с преступным террористическим сообществом". Они идеологические и цифровые сообщники. Они одобряли или поощряли его план убийства или же поддерживали его джихадистскую идеологию, обмениваясь видео с обезглавливанием или информацией. У Абдуллаха Анзорова действительно было много обсуждений онлайн в Twitter, Instagram и Snapchat. "Его круг цифровых знакомств функционировал как воронка, - поясняет один источник, знакомый с расследованием. - В самом низу воронки находились самые радикальные". Те, кому он отправил свои видео с отрезанной головой Самюэля Пати", - отмечает журналист.

"Расследование в социальных сетях дает пугающее представление о том, что происходит в социальных сетях", - указывает Виржини Ле Рой. Среди шести обвиняемых двое несовершеннолетних, в том числе одна девочка. Четверо из тех, кому предъявлено обвинение - чеченцы, что подтверждает обеспокоенность спецслужб радикализмом части этого сообщества", - говорится в статье.

"Лишь недавно следователи нащупали недостающее звено между Анзоровым и видео Брахима Шнины. Это 33-летняя пользовательница интернета, проживающая в Ниме, известная по прозвищу Cicatrice sucrée ("Сладкий шрам"), обвиненная в июне, но оставленная на свободе. Она выложила видео с Facebook в своем аккаунте Twitter, таким образом привлекая внимание Анзорова к Самюэлю Пати. Муж этой женщины, принявшей ислам, отбывает пятнадцатилетний срок заключения за участие в "преступном террористическом сообществе", - пишет Le Monde.

"Наконец, расследование выявило общение в Instagram между Абдуллахом Анзоровым и как минимум двумя русскоязычными джихадистами, обосновавшимися в провинции Идлиб в Сирии, по данным газет Le Parisien и Libération. Первого он за месяц до нападения попросил разузнать о джихаде и возможности эмигрировать в Сирию. Второму, видимо, таджику по прозвищу "Фарук Шами" (настоящее имя Фаррух Файзиматов), он прислал свое видео после теракта. Оба, судя по всему, принадлежат к "Хайят Тахрир аль-Шам"*, джихадистскому движению, близкому к "Аль-Каиде"*, которое отрицает свою причастность", - резюмирует Кристоф Аяд.