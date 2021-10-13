"Несмотря на то, что макроэкономические показатели находятся на самом высоком уровне, уровень жизни россиян продолжает снижаться. Во всем виноваты экономика и замороженная политическая система", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Во время кампании по выборам в Госдуму в сентябре помощник оппозиционного депутата из Подмосковья признался, что прокормил свою семью, снабжаясь продуктами с истекшим сроком годности. Пенсионерка из Челябинска на Урале рассказала местному сайту, что отказывается от свеклы, которая слишком дорога для ее пенсии в 10 тыс. рублей (120 евро). Семьи, для которых посещение стоматолога является катастрофой. Владимир Путин даже вынужден был публично стукнуть кулаком по столу, чтобы "потребовать" снижения цен на макароны...", - говорится в статье.

"После 20 лет правления Владимира Путина в России возникает поразительная и парадоксальная констатация: страна никогда не была такой богатой, а ее жители становятся беднее с каждым годом. По обе стороны этой теоремы индикаторы ясно выражены. С одной стороны, они ярко-зеленые. За исключением 2020 года, бюджет является сбалансированным или профицитным; государственный долг не превышает завидных 18% валового внутреннего продукта (ВВП); по последним данным за сентябрь, объем международных резервов России достиг 618 млрд долларов (535,2 млрд евро),то есть их хватит на два с половиной года - отмечает автор статьи.

(...) "С другой стороны, индикаторы ярко-красные. Уровень бедности составлял 13,1% на начало 2021 года, практически постоянно повышаясь с 2012 года. И это при особенно низкой черте бедности, установленной законом - 11700 рублей на человека. Более показательны данные Росстата. Они указывают, например, что 62% россиян имеют доход, достаточный только для оплаты еды и одежды", - продолжает журналист.

(...) "Богатая Россия, бедные россияне. Такой парадокс не нов, если порассуждать о разрыве между великолепием царского двора и ужасающей нищетой крепостных. Однако режим Владимира Путина, прежде чем начать разжигать пламя национализма и милитаризма, основывался на обещании процветания. В 2008 году, будучи тогда главой правительства, он прогнозировал, что в 2020 году средняя зарплата достигнет 2700 долларов", - комментирует Бенуа Виткин.

(...) "Первым объяснением служит структура российской экономики и ее крайняя зависимость от углеводородов, на которые приходится треть бюджета. "Это модель, которая мало способствует экономическому росту и, прежде всего, почти не приносит дохода населению", - отмечает экономист Евгений Гонтмахер, бывший заместитель министра социальной защиты населения РФ в 1990-х годах и член экспертной группы "Европейский диалог".

"По мнению этого специалиста по неравенству, за последние 10 лет выигравшимстало то меньшинство, которое получает выгоду от экспорта сырья. Доходы государственных служащих и военных также выросли, пенсии остались на прежнем уровне, а положение работников частного сектора ухудшилось", - указывает Le Monde.

"Другими словами, при отсутствии сильной политической воли Россия остается страной с глубоким неравенством. По данным исследования швейцарского банка CreditSuisse на 2020 год, 1% самых обеспеченных россиян владеет почти 60% национального богатства по сравнению с 22% во Франции. Неравенство также носит региональный характер: 72 из 85 регионов зависят от государственных дотаций в свой бюджет. В этих регионах учитель зачастую зарабатывает менее 200 евро в месяц, а в Москве такая зарплата может быть выше в пять раз", - говорится в публикации.

"Российский бюджет строится на очень разумном предположении о цене отсечения в 43 доллара за баррель. Почему бы не использовать излишки для улучшения положения не только самых бедных, но и низкооплачиваемых государственных служащих? Или поддержать частный сектор, который представляет собой, если исключить крупные государственные компании, только одну треть национальной экономики, но при этом две трети рабочих мест?" - задумывается журналист.

(...) "Тревога о завтрашнем дне и идея о том, что все может обрушиться, глубоко укоренились в элите 1990-х годов, - подчеркивает Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК. - Они одержимы макроэкономической стабильностью и лестными показателями, но в отсутствие реального экономического развития эта стабильность обманчива".

По мнению Евгения Гонтмахера, "Путин и правительство не верят в возможность сделать экономику более эффективной. Это недальновидно, зато рационально: пока можно дорого продавать газ и пока люди не протестуют, зачем что-то менять? А пока будем накапливать резервы на случай следующего сильного удара".

"Политолог Федор Крашенинников, близкий к либеральной оппозиции, идет еще дальше: "В представлении правящих элит, деньги из резервов - это их деньги, а не народные. Они считают, что такие деньги должны использоваться для серьезных дел, Сирии, Ливии, а не для поддержки людей, предпринимателей, которых они всегда считали подозрительными".

(...) "В игру вступает еще один довольно противоречивый аспект: это трудность, с которой российское государство тратит деньги, даже когда оно того хочет. Ежегодно, начиная с 2018 года (за одним исключением в 2020 году), федеральный бюджет прогнозирует профицит в несколько млрд евро; к этому следует добавить сопоставимые суммы, которые, хотя и выделяются, но не расходуются. По итогам 2019 года этот показатель достиг 28,2 млрд евро", - рассуждает автор публикации.

"Эта констатация касается даже дорогих Владимиру Путину "национальных проектов", некоторые из них относятся к социальной сфере, например, здравоохранению. Слабое использование выделенных сумм даже подтолкнуло главу Счетной палаты Алексея Кудрина к осуждению "низкого качества государственного управления", - говорится далее.

"Отсутствие конкуренции на тендерах вредит эффективности, - добавляет Игорь Николаев, подчеркивая, что "работать в рамках законов и стандартов практически невозможно". Поэтому, как поясняет экономист, "государственным служащим становится слишком рискованно выступать с инициативой и даже работать с государственными деньгами". Такое наблюдение подтверждается увеличением количества арестов и судебных разбирательств в высших сферах, лишь часть которых связана с борьбой с коррупцией", - пишет Le Monde.

(...) "Улучшение государственной машины потребовало бы глубоких реформ, например, в судебной или налоговой сфере, объясняет Евгений Гонтмахер. Однако, как отмечает эксперт, "консерватизм власти достиг беспрецедентного уровня, и любая реформа воспринимается как недопустимый фактор риска".

(...) "Ввиду этого единственным доступным инструментом перераспределения является выплата разовых премий различным категориям населения независимо от доходов. Именно такой инструмент использовался во время пандемии Covid-19 при особой поддержке семей с детьми. Именно такой выбор был сделан и перед выборами в Госдуму в сентябре, когда были предоставлены премии пенсионерам (118 евро) и военнослужащим (175 евро)", - напоминает журналист.

"Сегодня самые последние представители либерального крыла, все еще присутствующие в высших эшелонах государственной власти, больше не разыгрывают из себя стражей бюджетного храма. Вместо того, чтобы радоваться хорошим макроэкономическим показателям, министр финансов Антон Силуанов или глава центрального банка Эльвира Набиуллина открыто выражают обеспокоенность социальными рисками, связанными с инфляцией и снижением уровня жизни", - резюмирует Бенуа Виткин.