"Рассвет" для российской политики - партия "Новые люди" находится между Кремлем и оппозицией

"В России приступает к работе Госдума нового созыва. Впервые за многие годы в парламенте представлена пятая партия. "Новые люди" - это пример противоречивости управляемой политики", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"В результатах выборов в Государственную Думу в России было мало неожиданного, кроме одного: того, что партия "Новые люди", основанная всего полтора года назад, войдет в парламент с депутатской группой и впервые за многие годы расширит представленный политический спектр пятой партией, ожидали в конце избирательной кампании лишь немногие наблюдатели. Партия, возглавляемая бизнесменами, казалась им слишком непонятной, и они также внезапно стали сомневаться в ее поддержке Кремлем".

"Задача новой партии похожа на попытку совместить несовместимое. За нее голосовали люди, которым надоели традиционные четыре думские партии, но которые также отвергают полную оппозицию. Теперь партия должна показать, что является не просто продолжением администрации президента и не просто представителем бизнес-интересов своих лидеров", - указывает NZZ.

"Впрочем, партия оправдывает свое название. В политическом плане это в основном "чистые листы" (...). Слово "новый" в названии партии в последние месяцы оценивалось политологами как главный козырь партии. Избиратели из городского среднего класса, которые в экономическом плане взяли свою жизнь в свои руки, чувствуют себя слишком мало представленными в политике. Среди российского населения во многом ощущается желание умеренных перемен. Прежние думские партии - кремлевская партия "Единая Россия", коммунисты, национал-популистские либерал-демократы и "Справедливая Россия" - выглядят обессилевшими. Некоторые их представители занимаются политической деятельностью на протяжении двух-трех десятилетий подряд", - говорится в статье.

"Два года назад, после досадных для Кремля результатов на региональных выборах, в том числе в Москве, созрела идея ориентироваться на отдельные группы избирателей с помощью новых партий. При этом в попытках создания таких партий никогда не было недостатка, - отмечает издание. - Но по воле администрации президента, которая контролирует внутриполитические процессы в России, многие из этих проектов провалились уже на ранних стадиях, потому что они могли стать сценой для политиков, которых Кремль хотел бы держать подальше. По этой причине не разрешили зарегистрировать партию и Алексею Навальному. Так Кремль окончательно закрепил разделение между официальной и "несистемной" оппозицией. Однако проекты партий, продвигаемые Кремлем, не смогли укорениться".

"Новые люди" на праволиберальном, но лояльном к системе фланге должны оказаться более успешными. Однако, как и у всех российских партий, у них нет настоящей идеологической позиции. Политическая программа не выглядит хорошо проработанной. Экономисты и политологи оценивают ее как смесь расплывчатых заявлений и мечтаний экономических либералов", - пишет издание.

"Партия опровергает то, что она является проектом Кремля. Но расследования российских журналистов выявили достаточно доказательств того, что "Новые люди" - это проект Сергея Кириенко, заместителя главы администрации президента и ответственного за внутреннюю политику".

"Свою роль в создании партии, как говорят, сыграли и братья Михаил и Юрий Ковальчук, принадлежащие к ближайшему окружению президента Путина. (...) Деньги поступают от лидера партии, предпринимателя Алексея Нечаева. Он является членом правления формально беспартийного Общероссийского народного фронта, политического объединения Путина. Не столько идеология, сколько способность Нечаева налаживать связи и, очевидно, вдохновлять людей, сделали его успешным и в политике".

"Сын физика, родившийся в 1966 году, в детстве полтора года жил в Женеве. Вернувшись в Москву, он обратился к движению "Каравелла", основанному молодежным писателем Владиславом Крапивиным, и основал в Москве вдохновленное им молодежное движение под названием "Рассвет", которое занималось писательством, парусным спортом и фехтованием".

"Даже если Кремль не оказывал активной помощи "Новым людям" и временами создавалось впечатление, что они не добьются особого успеха, он почти не ставил препятствий на их пути. Они не являются настоящей оппозиционной партией. Однако в предвыборной кампании некоторые их представители позиционировали себя именно так - прежде всего, известная на всю страну, бывшая мэр столицы Восточной Сибири Якутска Сардана Авксентьева".

"Она представляла себя как резкого критика касты функционеров и была защитницей народа, которая зачастую вела себя в духе популизма. (...) Тот факт, что она присоединилась к "Новым людям" и стала одним из двух главных кандидатов партии, удивил многих".

"Своей резкой риторикой Авксентьева также задала и "Новым людям" более высокую планку, чем это может понравиться некоторым в Кремле. Те, кто голосовал за партию из-за такой четкой позиции, вероятно, ожидают, что в Думе она будет явно выступать против дальнейших ограничений гражданских свобод. Однако, имея только 13 из 450 мест на фоне превосходства "Единой России", ее возможности ограничиваются символическими действиями. Реальная роль партии в политической структуре выяснится в скором времени. Это также определит, смогут ли "Новые люди" укорениться или же будут лишь временным явлением в российской политике, переживающей переходный период", - заключает NZZ.