От Запада ничего нового: ЕС не хочет давать Украине надежд на вступление в Союз

"ЕС разочарован застоем реформ на Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту, - отмечает журналист Даниэль Штайнфорт. - Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне".

"По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего "стратегического партнера" в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в статье.

"Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции".

"Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. "Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе". Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает "европейской перспективы".

"Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту "неограниченную поддержку", - передает издание.

"В связи с напряженными отношениями с Россией Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании. Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода "Северный поток-2", который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой".

"Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом "нормандском формате". Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону", - пишет NZZ.