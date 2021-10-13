Школы предостерегают от просмотра "Игры в кальмара": на переменах дети повторяют сцены из жестокого сериала

"В сериале "Игра в кальмара" всех проигравших в игре сразу убивают. Дети в Бельгии, по всей видимости, разыгрывали популярный сериал Netflix на школьном дворе. Учителя предупреждают о вспышках насилия", - пишет немецкий журнал Stern.

"Ни один сериал на стриминговом сервисе Netflix сейчас не смотрят так часто, как "Игру в кальмара": формат из Южной Кореи покоряет весь мир. В сериале мужчины и женщины с большими долгами играют на огромную сумму денег в детские игры. Но победить в итоге может только один, проигравших сразу же убивают. Поэтому в Германии фильм рекомендован только для зрителей в возрасте от 16 лет", - поясняет издание.

"Но, конечно, шумиха вокруг этого сериала не обошла стороной и детей младшего возраста. "Игра в кальмара", видимо, стала настолько популярной, что ее обсуждают и в школах. Жестокие сцены, физическое и психологическое насилие, демонстрируемые в сериале, похоже, не лучшим образом влияют на некоторых детей. В одной из школ Бельгии ученики повторяли сцены из сериала".

"Руководство школы в Эркелиннесе, прямо на границе с Францией, сообщило об этом родителям в Facebook. В посте говорится, что в школьном дворе дети играли в игру "Красный свет, зеленый свет", а также в другие игры из этого сериала. Проигравшие избивались остальными. Администрация школы, согласно сообщению, делает все возможное, чтобы положить конец "нездоровой и опасной игре". Родителей призвали объяснить детям, к каким последствиям могут привести подобные игры. Ученикам, которых впредь уличат в таких играх, будут грозить штрафы", - передает издание.

"Огромная популярность "Игры в кальмара" вызывает беспокойство и у учителей в других странах. Как сообщает английское издание Mirror, одна из школ Лондона разослала соответствующее письмо всем родителям. По словам одного из отцов, в школе предупредили, чтобы дети не смотрели этот сериал. Детей, которые будут играть в "свою версию "Игры в кальмара", будут ждать штрафы. По данным Mirror, одна из школ в Кенте в качестве реакции на "Игру в кальмара" начала проводить для своих учеников дополнительные курсы по предотвращению насилия", - пишет Stern.