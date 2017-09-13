Секретный документ демонстрирует, что Россия стремилась к широкой "перезагрузке" в отношениях с Трампом

"На третий месяц президентства Дональда Трампа Владимир Путин отрядил одного из своих дипломатов в Госдепартамент, чтобы доставить туда отважное предложение о полной нормализации американо-российских отношений во всех основных ветвях исполнительной власти", - утверждает BuzzFeed News, ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении издания. В нем содержался призыв "полностью восстановить каналы общения между дипломатами, военными и разведслужбами двух стран, заблокированные после военных вмешательств России на Украине и в Сирии", сообщает журналист Джон Хадсон, причем "кремлевский план перезагрузки" предлагалось ввести в действие немедленно.

"Согласно предложениям в документе, к апрелю Андрей Крутских, высокопоставленный российский чиновник, курирующий кибербезопасность, должен был встретиться со своим американским коллегой для консультаций по "информационной безопасности". К маю обе страны провели бы "специальные консультации" на темы войны в Афганистане, ядерного соглашения с Ираном, "ситуации на Украине" и усилий по превращению "Корейского полуострова" в безъядерную зону. А ко времени первой встречи Путина и Трампа главы ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности США и Пентагона повидались бы лицом к лицу со своими российскими коллегами, чтобы обсудить сферы взаимных интересов. Также предлагалось возродить целый ряд других каналов в военной сфере и дипломатии, созданных при "перезагрузке" во время первого срока Обамы", - пересказывает автор.

По мнению Хадсона, Москва считала, что Трамп не разделяет негодования американцев по поводу ее предполагаемого вмешательства в выборы и может согласиться на стремительное сближение.

"Тут просто-напросто игнорируется все, что спровоцировало ухудшение отношений, создается видимость того, что ни вмешательства в выборы, ни украинского кризиса вообще не было", - сказала Анджела Стент, которая при администрации Джорджа У.Буша курировала тему России в Национальном совете по разведке США.

Издание отмечает: на данный момент состоялись лишь немногие из десятков встреч, перечисленных в российском проекте нормализации отношений, и многие официальные консультации выглядят маловероятными в текущей ситуации, когда отношения ухудшаются.

"Сотрудники Белого дома и Госдепартамента отказались сообщить, кто доставил этот документ, но не оспорили его подлинность. Они отрицали, будто открыто дали понять российской стороне, что ее предложение осуществимо", - пишет Хадсон.

"Когда русские презентовали это предложение, они полагали, что Трамп сделает то, что обещал: заключит с Путиным сделку и нормализует отношения", - комментирует Стент. Она замечает: "Если Путин хочет что-то осуществить, Дума слушается, Минобороны слушается. Но в США очень многие из этих шагов - не в компетенции Белого дома, даже если президент склонен их осуществить".

По мнению автора статьи, Кремль не утратил надежду на нормализацию отношений с США, но Белый дом не особо требует, чтобы Пентагон или Госдеп взаимодействовали с Россией. "А американский аппарат национальной безопасности, избегающий рисков, вряд ли двинется вперед по своей инициативе, тем более, что на высокие посты были назначены известные сторонники жесткого курса в отношении России", - пишет Хадсон.

Автор возвращается к российскому проекту нормализации: "Пожалуй, самым безнадежным был призыв к обоим правительствам работать над "возобновлением и развитием взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестиционной сфере". Журналист напоминает, что Конгресс США принял постановление о новых экономических санкциях.

Предлагалось также "заново создать две двусторонние рабочие группы - по кибербезопасности и борьбе с терроризмом, изначально учрежденные в 2009 году", пересказывает автор.

"Пусть воссоздание двустороннего канала забуксовало - это все равно может сулить Москве нечто манящее: имидж глобальной державы, которая прямо конкурирует с американской стороной", - заключает Хадсон.