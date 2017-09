13 сентября 2017 г. Ллойд Гроув | The Daily Beast Крутые меры ФБР против российских СМИ заставляют нервничать американских защитников прессы "Практически нет сомнений в том, что финансируемые Кремлем СМИ - RT America и Sputnik - играли коварную роль в прошлогодней президентской кампании, что подробно описывается в докладе американского разведывательного сообщества о российском вмешательстве в выборы", - пишет Ллойд Гроув в The Daily Beast. Однако, отмечает автор, оба СМИ - часть "российской государственной пропагандистской машины", которая отдавала предпочтение Дональду Трампу в ущерб Хиллари Клинтон, согласно заключению доклада, - настаивают, что они просто осуществляли и осуществляют журналистскую деятельность. "Это заявление, пусть весьма спорное, заставляет защитников прессы и первой поправки к Конституции заняться самоанализом, теперь, когда Минюст и ФБР, по сообщениям, атакуют подразделения Sputnik и RT в Вашингтоне из-за предполагаемых нарушений Акта о регистрации иностранных агентов, известного как FARA", - передает журналист. "Вне зависимости от мнения о России, Sputnik или RT, я считаю тревожным все вмешательства ФБР в установление того, кто журналист, а кто - нет", - заявил изданию Тревор Тимм, исполнительный директор "Фонда свободы прессы", комментируя сообщения Yahoo! News на этой неделе о том, что ФБР расследует, является ли Sputnik агентом иностранного правительства, в то время как Минюст недавно уведомил RT America, что по американскому закону каналу необходимо зарегистрировать в соответствии с FARA". Юрист, специализирующаяся на первой поправке, а также защитница прессы Люси Далглиш, декан Колледжа журналистики Филипа Мэррилла Мэрилендского универитета в Колледж-Парке, предупредила, что действия правительства в отношении Sputnik и RT - "очень скользкий путь, и это заставляет меня нервничать по данному поводу". Далглиш добавила: "Это может запустить процесс, который покатится по наклонной, и где мы сможем его остановить?" "Такие опасения никоим образом не являются распространенными в сообществе защитников СМИ, - подчеркивает Гроув. - На удивление, Американский союз защиты гражданских свобод - известный своей бескомпромиссной незапятнанностью по вопросам свободы слова - отказался ввязываться в схватку (возможно, опасаясь, что все сказанное этой организацией может подорвать защиту Эдварда Сноудена, слившего информацию о программах слежки АНБ и ныне живущего в Москве под крылом Путина)". Известный адвокат, специализирующийся на первой поправке, Флойд Абрамс, заявил в беседе с изданием: "Я не сомневаюсь, что Sputnik занимается сбором новостей, и его действия при этом, как правило, должны подлежать защите в соответствии с первой поправкой. Но, если его российские владельцы приказали ему необъективно подавать освещение новостей, чтобы содействовать одному кандидату на пост президента США в ущерб другому, это будет иметь самое прямое отношение к весьма значимому расследованию, идущему сейчас и связанному с американской нацбезопасностью". Бывший журналист Sputnik Эндрю Фейнберг, с которым связалось ФБР, после того как начальство уволило его в мае, выразил одобрение шагам правительства. "Sputnik не функционирует как добросовестное новостное агентство", - заявил Фейнберг. "Для меня это скорее похоже на операцию по сбору информации из открытых источников, а не на новостную студию", - сказал он, отметив, что несведущ в делах разведки и просто выражает свое мнение. "Я думаю, что 99% иностранных новостных агентств в этой стране делают очень хорошую работу, так, как ее следует делать, - добавил Фейнберг. - Но в Sputnik есть неуклюжесть, которая их отличает. И если это расследование установит прецедент, он будет заключаться в том, что иностранные правительства не могут заниматься некачественной пропагандой, выдавая ее за журналистику. Думаю, мы должны это приветствовать, так как агентства типа Sputnik создают всем журналистам плохую репутацию". "Sputnik и RT использовали журналистику для гибридной военной стратегии. И заламывать руки и хвататься за сердце насчет правительства, решающего, кто журналист, а кто нет, здесь неуместно", - считает Фейнберг. Главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели отмахнулся от расследования ФБР по поводу его подразделения как от результата паранойи, продолжает автор статьи. "Я думаю, это описывает атмосферу истерии, которую мы сейчас наблюдаем, - цитирует журналист комментарий Гавашели Yahoo! News. - Все со словом "русский" видится через призму шпиономании". "Любое предположение о том, что мы занимаемся чем-либо, кроме журналистики, является абсолютной ложью", - добавил он. "Уменьшение количества СМИ, исключенных из-под действия FARA, может не только иметь последствия для всевозможных иностранных СМИ, работающих в США, - приводит издание комментарий Тревора Тимма, - но также для "Голоса Америки" или независимых журналистов, работающих за рубежом, если Россия решит принять ответные меры, открыв против них сходные расследования". "Интересно, как американские СМИ, у которых нет проблем при работе в Москве и у которых не требуют регистрироваться в качестве иностранных агентов, отнесутся к этой инициативе", - цитирует автор заявление Маргариты Симоньян, главного редактора RT, опубликованное на сайте канала (обратный перевод с английского текста. - Прим. ред.). "Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем прекраснодушным, кто все еще верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал", - сказала Симоньян. Источник: The Daily Beast