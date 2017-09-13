Либеральные пристанища Москвы

Команда, сплотившаяся вокруг оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, одержала на днях победу в ходе муниципальных выборов сразу в нескольких округах российской столицы. Будет ли этот успех иметь продолжение на других выборах в масштабе всей страны? - задается вопросом Die Presse.

Кажется, успехом была шокирована и сама либеральная оппозиция, отмечает корреспондент. "Да и как, скажите на милость, можно объяснить ее победу в Гагаринском районе Москвы, где голосовал сам Владимир Путин? Теперь муниципалитет района будет формироваться из депутатов партии "Яблоко", - говорится в статье.

"Объединившаяся вокруг этой партии либеральная оппозиция получила немногим менее 12% (177 мандатов). Несомненно, это значительное отставание от кремлевской "Единой России", которая получит порядка 1150 мест из 1502. И тем не менее, удачное выдвижение кандидатов помогло оппозиции убедить больше избирателей, чем пять лет назад", - говорится в статье.

"Успех либеральной оппозиции во многом можно объяснить личностью самого Дмитрия Гудкова. Экс-депутат Госдумы (...) позиционирует себя в роли неутомимо борца за интересы граждан. В отличие от таких достигших преклонного возраста политиков, как Григорий Явлинский, Гудков представляет собой энергичного политика, прекрасного оратора и активиста, не замешанного во властных играх, - говорится далее. - Он прилагает усилия по тем направлениям, где москвичи за многие годы накопили максимальный протестный потенциал: это сохранение территорий с зелеными насаждениями, непрозрачность строительных проектов, коррупция на местах, реновация жилищного фонда".

Поразительно, пишет автор, что оппозиция на выборах местного уровня показывает способность добиться скромных успехов благодаря умному формированию коалиции, но, как только доходит до выборов на действительно влиятельные посты, она не может продемонстрировать подобного единства. Мобилизация в преддверии парламентских и президентских выборов ей тоже плохо удается: "многие избиратели в крупных городах предпочитают не ходить на выборы, поскольку считают, что их результат предрешен".

"Как будут организованы следующие выборы - выборы по-настоящему серьезной власти? Выдвинет ли оппозиция кандидата на президентских выборах в марте 2018 года? Аналогичный вопрос возникает и в связи с выборами нового мэра Москвы, которые пройдут осенью будущего года: согласно существующим правилам, оппозиция не сможет выдвинуть своего кандидата, поскольку не набрала достаточного числа голосов на муниципальных выборах в необходимом числе округов", - пишет в заключение автор.